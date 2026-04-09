أرسنال يعلن عن أول تعاون تاريخي له مع العلامة التجارية "Good Squish" التي تتخذ من لندن مقراً لها
إنجاز غير مسبوق لفريق أرسنال للسيدات
أُطلق على فريق السيدات في نادي «الغانرز» لقب «فاشن إف سي» (Fashion FC) بفضل سلسلة تعاوناته وشراكاته التجارية المتعددة، وقد احتل الفريق مركز الصدارة هذه المرة من خلال تعاونه مع علامة «جود سكويش» (Good Squish) اللندنية المتخصصة في الإكسسوارات، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستلقى استحسانًا كبيرًا لدى واحدة من أكثر قواعد الجماهير شغفًا في عالم كرة القدم.
مجموعة جديدة واسعة النطاق
أطلق كل من «أرسنال» و«جود سكويش» مجموعة واسعة تضم 13 قطعة تلبي جميع احتياجات يوم المباراة، بما في ذلك تي شيرتات للأطفال، وملابس رياضية، وأوشحة، ومجموعة من أربطة الشعر المصنوعة يدويًا التي تشتهر بها «جود سكويش». كما تتضمن المجموعة مجموعة محدودة خاصة أشرفت على إعدادها المهاجمة في فريق «الغانرز» والمنتخب الإنجليزي أليسيا روسو.
"نبني المستقبل معًا"
يبدو هذا الإصدار بمثابة حدث بالغ الأهمية لفريق أرسنال للسيدات، احتفالاً بالرابطة الوثيقة بين النادي وقاعدة جماهيره، في الوقت الذي يُظهر فيه النادي اللندني الشمالي قوته التجارية مرة أخرى.
وقالت روسو عن الإصدار: "تعكس هذه المجموعة الرحلة التي نخوضها كنادٍ والثقافة التي نواصل بناءها حول فريق أرسنال للسيدات". "إنها تمثل القيم التي نؤمن بها، والفخر الذي نشعر به، والرابطة التي تجمعنا بمجتمعنا. تهدف هذه المجموعة إلى الاحتفاء بالدور الذي نلعبه جميعًا في دفع هذا الفريق إلى الأمام، وبناء المستقبل معًا".
صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المعجبين
تم الكشف عن المجموعة في إطار مشروع «بلوك باي بلوك» الاستشاري الذي أطلقه نادي أرسنال، وهو أكبر مشروع من نوعه على الإطلاق في قسم السيدات بالنادي، في إطار سعيه لتشكيل ثقافة يوم المباراة بالتعاون مع الجيل الأول من حاملات التذاكر الموسمية.
مجموعة AWFC x Good Squish متوفرة الآن في متجر أرسنال الإلكتروني وفي متجر النادي، The Armoury.