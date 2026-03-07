أرسنال يصنع التاريخ مع مشاركة النجم الصاعد ماكس داومان في التشكيلة الشابة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانسفيلد

في أغسطس من العام الماضي، أشاد أرتاتا بالعمل الممتاز الذي قامت به أكاديمية النادي، قائلاً: "إنه يظهر العمل الجاد الذي تم القيام به في الأكاديمية على مر السنين.

خاصة وأن هؤلاء اللاعبين ينضمون إلى الفريق الأول ويقدمون أداءً على أعلى مستوى دون أي خبرة احترافية على الإطلاق. وهذا يختلف تمامًا عن اللاعبين الآخرين في الأندية الكبرى الذين يلعبون في سن 17 و18 و19 و20 عامًا ولديهم خبرة سابقة كبيرة، حيث لعبوا في فرق مختلفة.

"لذا، فإن هذا يظهر مرة أخرى ما قامت به الأكاديمية، وإعداد هؤلاء اللاعبين الشباب، ونضجهم، وكذلك الجودة التي نتمتع بها في هذا الفريق لدعم اللاعبين الشباب، حتى يشعروا بالراحة ويقدموا أداءً على أعلى مستوى على الفور. لذا، فإن الفضل يعود إلى الجميع في النادي".