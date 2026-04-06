AFP
أرسنال يحصل على دفعة ثلاثية من اللاعبين العائدين من الإصابة قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينغ لشبونة
يعود غابرييل إلى التدريبات في الوقت المناسب
أهم دفعة معنوية للفريق الذي يتخذ من شمال لندن مقراً له هي مشاركة غابرييل، الذي شارك في الحصة التدريبية الأخيرة في لندن كولني قبل سفر الفريق إلى البرتغال، وفقاً لصحيفة «ذا ستاندرد». وكان المدافع البرازيلي قد أثار مخاوف كبيرة بعد أن اضطر إلى الخروج من الملعب خلال هزيمة أرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون بسبب إصابة واضحة في ساقه.
رايس وتروسارد يعززان صفوف الفريق
كما تلقى «المدفعجية» دفعة معنوية برؤية ديكلان رايس ولياندرو تروسارد يتدربان مع المجموعة الرئيسية صباح يوم الاثنين. ويشكل عودتهما دفعة قوية لفريق أرسنال الذي يطمح للوصول إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية المرموقة. يظل وجود رايس في خط الوسط أمرًا حيويًا لأرتيتا، خاصة بعد الهزيمتين المتتاليتين أمام مانشستر سيتي وساوثهامبتون. إن جاهزية كل من اللاعب الدولي الإنجليزي وتروسارد تتيح مرونة تكتيكية أكبر لأرسنال الذي يستعد لمواجهة فريق سبورتينغ الخطير الذي أثبت بالفعل قوته على مسرح دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
لا تزال هناك مخاوف بشأن ساكا وتيمبر
على الرغم من الأخبار الإيجابية المتعلقة بالثلاثي المذكور أعلاه، كان هناك غيابات ملحوظة في مركز «سوبا ريالتي» للتدريب. فلم يُشاهد كل من بوكايو ساكا وجوريان تيمبر خلال الجزء المفتوح من تدريبات يوم الاثنين. ويشير غيابهما إلى أن مشاركتهما في مباراة الذهاب مشكوك فيها بشكل كبير، حيث يواصلان تعافيهما من مشاكل اللياقة البدنية. وكان أرتيتا قد أشار سابقاً إلى صعوبة التعامل مع جدول المباريات المزدحم، قائلاً: "نحن في موقف الآن يتطلب منا تشكيل أقوى تشكيلة ممكنة للفوز في كل مسابقة."
قائمة المصابين لا تزال تعيق خطط أرتيتا في التناوب
ورغم أن عودة غابرييل ورايس وتروسارد تعد خبراً ساراً، إلا أن غرفة العلاج في أرسنال لا تزال مزدحمة. فقد غاب إيبيريتشي إيزي وبييرو هينكابي وميكيل ميرينو أيضاً عن حصة التدريب يوم الاثنين، حيث يواصلون تعافيهم. ومع استمرار سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مراحله النهائية ووجود لقب دوري أبطال أوروبا في متناول اليد، يتوق أرتيتا بشدة إلى توفر أكبر عدد ممكن من اللاعبين الأساسيين. سيعتمد المدرب الإسباني على نجومه العائدين لتوفير القيادة اللازمة للتغلب على الأجواء المعادية في البرتغال وتحقيق نتيجة إيجابية يعود بها إلى لندن.