AFP
ترجمه
أرسنال يجري مفاوضات لخفض قيمة رسوم الانتقال إلى النصف، في الوقت الذي توصل فيه فابيو فييرا إلى اتفاق لتجديد عقده مع الدوري الألماني بشكل دائم
فييرا يجد أقدامه في الدوري الألماني
أصبح فييرا بسرعة بطلاً في هامبورغ، حيث تحول إلى «منقذ» الفريق الرئيسي خلال فترة إعارته الحالية. ويظهر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بمستوى مذهل مؤخراً، حيث سجل ثلاثة أهداف في آخر خمس مباريات خاضها مع الفريق الألماني. ويشكل ذلك تبايناً صارخاً مع انطباعه الأولي، بعد أن طُرد مرتين في أول خمس مباريات له في الدوري الألماني.
وقد زادت مساهمته الأخيرة، وهي هدف رائع في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد كولونيا، من رغبة الفريق في الدوري الألماني في ضمه لفترة طويلة. وبتسجيله خمسة أهداف هذا الموسم، أثبت فييرا أنه قادر على أن يكون المحور الإبداعي الذي كان آرسنال يأمل أن يصبحه عندما تعاقد معه من بورتو.
تم التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية
أفادت صحيفة«بيلد» الألمانية بأن عقبة كبيرة قد تم تجاوزها بالفعل فيما يتعلق بمستقبل لاعب خط الوسط. فقد تم الكشف عن أن فييرا قد توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن عقد جديد مع هامبورغ، مما يفتح الباب فعليًا أمام انتقاله بشكل نهائي في حال توصل الناديان إلى أرضية مشتركة.
ويعكس هذا العقد "الجاهز" رغبة اللاعب في البقاء في الدوري الألماني، حيث حصل على فرصة المشاركة بانتظام، وهو ما كان يفتقده تحت قيادة ميكيل أرتيتا. ويبدو أن فييرا قد استقر في بيئته الجديدة، وتحوّل التركيز الآن بالكامل إلى الجوانب المالية لصفقة الانتقال بين الناديين الكبيرين.
أرسنال مستعد لتخفيض قيمة الانتقال
على الرغم من تحسن مستوى فييرا، يُقال إن أرسنال يتعامل بواقعية مع فرصه في استرداد كامل المبلغ الذي دفعه في عام 2022، والبالغ 34 مليون جنيه إسترليني. ووفقاً للتقرير، يجري "المدفعجية" مفاوضات لخفض تكلفة خيار الشراء من هامبورغ - التي تبلغ 20 مليون يورو حسب التقارير - إلى النصف، لتسهيل إتمام الصفقة بسرعة هذا الصيف. ومن خلال خفض السعر المطلوب، يسعى أرسنال إلى إفساح المجال في تشكيلته وخفض تكاليف الرواتب لاستيعاب تعزيزات جديدة.
فترة انتقالات صيفية حاسمة تنتظرنا
من المتوقع أن تتسارع وتيرة المفاوضات بين أرسنال وهامبورغ مع اقتراب نهاية الموسم. وفي الوقت الذي يواصل فيه النجم البرتغالي قيادة هجوم هامبورغ على أرض الملعب، تتجه الجهود الإدارية وراء الكواليس نحو جعل إقامته في ألمانيا دائمة.
بالنسبة لفييرا، يمثل هذا الانتقال فرصة لإعادة إطلاق مسيرته التي توقفت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 33 مباراة على مدار موسمين. أما بالنسبة لأرسنال، فيوفر له هذا الانتقال دفعة مالية ضرورية في الوقت الذي يسعى فيه إلى صقل تشكيلة قادرة على المنافسة على الألقاب الكبرى الموسم المقبل. ويعمل كلا الناديين الآن على أساس توقع إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.
