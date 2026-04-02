أرسنال يتلقى دفعة في سوق الانتقالات بعد أن خفض عملاق الدوري الألماني سعره المطلوب للاعب الدفاعي المستهدف
لايبزيغ مستعد لتخفيض سعر لوكبا
تشير التقارير إلى أن نادي لايبزيغ مستعد لتخفيض توقعاته المالية بشأن لوكبا هذا الصيف. ورغم أن عقد المدافع البالغ من العمر 22 عامًا يتضمن بندًا يحدد قيمة فسخ العقد بمبلغ 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني/92 مليون دولار)، فإن النادي الذي يلعب في الدوري الألماني مستعد للتفاوض على صفقة أقل من هذا المبلغ لتسهيل انتقال اللاعب. ووفقاً لتقارير قناة "سكاي ألمانيا"، فإن النادي مستعد لقبول عرض يتراوح بين 65 مليون يورو (57 مليون جنيه إسترليني/75 مليون دولار) و70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني/81 مليون دولار). ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في السعر إلى اندلاع حرب مزايدة بين أندية النخبة الأوروبية، حيث يُقال إن اللاعب السابق في ليون حريص على خوض تجربة جديدة بعد قضاء ثلاث سنوات في ألمانيا.
أرسنال يتصدر الصدارة
يُعتقد أن أرتيتا معجب بشدة بهذا المدافع الشاب، في إطار سعيه لإضافة المزيد من الجودة والعمق إلى خط دفاع أرسنال. وقد ارتبط اسم «المدفعجية» بقوة بلوكبا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يبحثون عن لاعب متعدد الاستخدامات قادر على المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية. وتفهم صحيفة "ليكيب" أن النادي اللندني قد بدأ بالفعل محادثات بشأن انتقال محتمل للاعب الفرنسي. ومع استعداد لايبزيغ الآن لتخفيف موقفه بشأن بند الخروج البالغ 80 مليون يورو، أصبح الطريق ممهدًا أمام أرسنال لبدء مفاوضات رسمية بشأن اللاعب الشاب ذي التقييم العالي.
البحث عن تحدٍ جديد بعيدًا عن الدوري الألماني
بعد الأداء المتميز الذي قدمه منذ انتقاله من الدوري الفرنسي، نجح لوكبا في ترسيخ مكانته كأحد المدافعين الواعدين في أوروبا. ومع ذلك، بعد ثلاثة مواسم قضاها في ملعب «ريد بول أرينا»، يُقال إن اللاعب يفكر في الرحيل، حيث يتطلع إلى الانتقال إلى دوري أكبر أو إلى فريق منافس على الألقاب. خلال فترة وجوده في لايبزيغ، خاض المدافع 97 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا، كما ساهم في الفوز بلقب كأس السوبر الألماني.
من المقرر أن تشتد المفاوضات هذا الصيف
مع اقتراب سعره الآن من حاجز الـ65 مليون يورو، من المرجح أن يواجه أرسنال منافسة، لكنه يبدو حاليًا الأكثر نشاطًا في مساعيه. وقد أظهر "المدفعجية" بالفعل استعدادهم لإنفاق مبالغ كبيرة لضمان تحقيق أهدافهم الرئيسية، ويُنظر إلى لوكبا على أنه استثمار طويل الأمد للنادي. ومع ذلك، قبل القيام بأي خطوة رسمية تجاه لايبزيغ، سيظل أرسنال مركزاً على الفوز بالبطولات هذا الموسم. ويحتل فريق أرتيتا حالياً صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي. كما أنه لا يزال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.