أرسنال يتلقى دفعة في سوق الانتقالات بعد أن خفض عملاق الدوري الألماني سعره المطلوب للاعب الدفاعي المستهدف

تشير التقارير إلى أن نادي لايبزيغ مستعد لتخفيض توقعاته المالية بشأن لوكبا هذا الصيف. ورغم أن عقد المدافع البالغ من العمر 22 عامًا يتضمن بندًا يحدد قيمة فسخ العقد بمبلغ 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني/92 مليون دولار)، فإن النادي الذي يلعب في الدوري الألماني مستعد للتفاوض على صفقة أقل من هذا المبلغ لتسهيل انتقال اللاعب. ووفقاً لتقارير قناة "سكاي ألمانيا"، فإن النادي مستعد لقبول عرض يتراوح بين 65 مليون يورو (57 مليون جنيه إسترليني/75 مليون دولار) و70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني/81 مليون دولار). ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في السعر إلى اندلاع حرب مزايدة بين أندية النخبة الأوروبية، حيث يُقال إن اللاعب السابق في ليون حريص على خوض تجربة جديدة بعد قضاء ثلاث سنوات في ألمانيا.