أرسنال ومانشستر سيتي وكيف قلب ميكيل أرتيتا موازين المنافسة المحتدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز رأساً على عقب

في المرة الأخيرة التي التقى فيها مانشستر سيتي وأرسنال في نهائي كأس الرابطة، جلس بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا جنباً إلى جنب في مقاعد البدلاء بملعب ويمبلي بصفتهما مدرباً رئيسياً ومساعداً، قبل أن يحتفلا بفوز فريق سيتي الساحق على «المدفعجية» بنتيجة 3-0، ليحصد الأول أول لقب له خلال فترة عمله في إنجلترا. ولم يؤدِ هذا الفوز الساحق سوى إلى توضيح الفجوة المتزايدة بين الناديين.

لم يكن «مانشستر سيتي» و«أرسنال» يعتبران نفسيهما منافسين من قبل، إلى أن وضع الشيخ منصور والإمارات العربية المتحدة نصب أعينهما النصف الأزرق لمدينة مانشستر، وسرعان ما أقاما إمبراطورية جديدة لمنافسة النظام القائم، الذي كان «المدفعجية» أحد قادته البارزين.

وقد تعززت سيطرة مانشستر سيتي المذهلة على كرة القدم الإنجليزية بتعيين غوارديولا، مما هدد أرسنال بالانحسار إلى هامش الصدارة. استمر هذا الوضع حتى انتقل أرتيتا إلى الجانب الآخر وعاد إلى النادي الذي قضى فيه السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية. 

بعد أن شاهد تراجع أرسنال تحت قيادة أرسين فينجر من الداخل، كان أرتيتا في وضع فريد لوضع خطة لعودة النادي. طور أرتيتا رؤيته الخاصة، وأعاد تشكيل أرسنال كمدرب وفقاً لرؤيته الخاصة. ابتعد الإسباني عن الأسلوب الجذاب ولكن الساذج في كثير من الأحيان الذي اشتهر به فينجر، وبدلاً من ذلك تبنى رؤية أكثر علمية لكرة القدم، مع إعطاء الأولوية للقدرات البدنية والكفاءة في التسجيل من الكرات الثابتة على حساب متعة اللعب. 

سواء أعجبك ذلك أم كرهته، فقد حول أرتيتا أرسنال إلى قوة هائلة تمكنت من كبح جماح مانشستر سيتي وتفوقت عليه. يتقدم أرسنال بفارق تسع نقاط على فريق غوارديولا في سباق اللقب، ويشارك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يلعق "البلوز" جراحه بعد خروج آخر على يد ريال مدريد. 

في ويمبلي يوم الأحد، يأمل أرسنال في ترسيخ كل التقدم الذي أحرزه تحت قيادة أرتيتا والفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو ليحصد أول ما قد يكون أربعة ألقاب مذهلة. في غضون ذلك، اعترف غوارديولا بأن فريقه، ولأول مرة، هو الأقل حظاً: "نحن نتحدى أفضل فريق في إنجلترا، وأفضل فريق في أوروبا."

يستعرض موقع GOAL تاريخ منافسة استمرت لسنوات ووصلت أخيراً إلى ذروتها...

    أغسطس 2008: استحواذ «سيتي» يثير استياء فينجر

    كان أرسنال قد عانى بالفعل من صدمة تجاوزه تشيلسي عقب استحواذ رومان أبراموفيتش على النادي، لذا فإن أنباء شراء مانشستر سيتي من قبل صندوق ثروة سيادي أكثر ثراءً من ذلك أصابت النادي الواقع في شمال لندن كزلزال. وسارع فينجر، الذي كان قد انتقد تشيلسي لممارسته "المنشطات المالية"، إلى المطالبة بفرض لوائح أكثر صرامة لكبح جماح الانفجار المفاجئ في إنفاق مانشستر سيتي.

    وقال: "جمال الرياضة يكمن في احترام القواعد والفوز. ولا ينبغي السماح لمن لا يحترمون القواعد بالفوز".

    سبتمبر 2009: انزلاق أديبايور على ركبته

    تحققت مخاوف فينجر من أن يسرق مانشستر سيتي، الذي أصبح ثريًا حديثًا، أفضل لاعبي فريقه، حيث انضم إيمانويل أديبايور وكولو توري إلى صفوف «البلوز» في صيف عام 2009 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني و14 مليون جنيه إسترليني على التوالي. وأدى ذلك إلى أجواء متوترة للغاية عندما التقى الفريقان في مانشستر بعد بضعة أسابيع، حيث استمر مشجعو أرسنال في استفزاز أديبايور طوال المباراة. 

    وانتقم المهاجم بتسجيله الهدف الثالث برأسه في فوز مانشستر سيتي 4-2، وركض طول الملعب لاستفزاز مشجعي أرسنال، الذين ردوا بإلقاء أشياء عليه.

    أغسطس 2011: ناصري وكليشي ينضمان إلى موجة الرحيل

    بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2011 وإنهاء فترة جفاف دامت 35 عامًا دون ألقاب، واصل مانشستر سيتي تعزيز صفوفه. وبالإضافة إلى التعاقد مع سيرجيو أغويرو في صفقة قياسية بلغت 38 مليون جنيه إسترليني، واصل النادي استقطاب لاعبي أرسنال، حيث تعاقد مع غايل كليشي وسمير نصري. كانت خسارة نصري مؤلمة بشكل خاص لفيغاس، الذي قال إن فريقه "لا يمكن وصفه بالنادي الكبير" إذا باع صانع الألعاب الفرنسي بالإضافة إلى سيسك فابريغاس، الذي انضم إلى برشلونة في ذلك الصيف

    كشفت الهزيمة الساحقة 8-2 على يد مانشستر يونايتد في أغسطس عن هشاشة تشكيلة الغانرز، مما دفع النادي إلى إجراء سلسلة من التعاقدات في اليوم الأخير من فترة الانتقالات. وكان أهم اللاعبين الجدد هو لاعب الوسط الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي تم التعاقد معه من إيفرتون.

    يوليو 2016: انضمام أرتيتا إلى الجهاز الفني لغوارديولا

    عندما اعتزل أرتيتا كرة القدم في عام 2016، اتخذ خطوة لافتة للنظر، حيث رفض عرض العمل في أكاديمية أرسنال ليصبح بدلاً من ذلك المساعد الأول لغوارديولا الذي كان قد وصل لتوه إلى مانشستر سيتي.

    الآن أصبح يعمل جنبًا إلى جنب مع أفضل مدرب في العالم، بعد أن لعب تحت قيادة أحد أفضل المدربين في العقدين الماضيين، وينجر. كانت هذه فترة تدريب مثالية لأرتيتا قبل انتقاله إلى مجال الإدارة، حيث توقع الكثيرون أن يصبح خليفة غوارديولا في نهاية المطاف في ملعب الاتحاد.

    فبراير/مارس 2018: مانشستر سيتي يهزم أرسنال - مرتين

    انكشفت الفجوة بين فريق مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا وفريق أرسنال بقيادة فينجر بأقسى صورة ممكنة، وذلك من خلال هزيمتين ساحقتين بنتيجة 3-0 في غضون خمسة أيام. في البداية، سحق سيتي فريق «المدفعجية» في ويمبلي خلال نهائي كأس كاراباو، قبل أن تتكرر الأحداث في استاد الإمارات وسط أجواء سامة. 

    وقد زادت الهزيمة الثانية سوءًا بسبب المقاعد الفارغة التي كانت واضحة للعيان في جميع أنحاء الملعب، والتي حاول فينجر إلقاء اللوم فيها على الثلوج. لكن لم يكن هناك مفر من حقيقة أن هذه كانت آخر رماد من فترة حكمه الطويلة كمدرب لأرسنال، وبعد ما يزيد قليلاً عن شهر، تم الإعلان عن رحيله.

    ديسمبر 2019: أرتيتا يغادر ليصبح مدربًا لأرسنال

    بتشجيع من جوارديولا، تقدم أرتيتا بطلب لتولي منصب خليفة فينجر في عام 2018، لكنه اعتُبر غير متمتع بالخبرة الكافية، فتم اختيار أوناي إيمري بدلاً منه. لكن بعد أقل من 18 شهراً، تم إقالة إيمري، وهذه المرة كان أرتيتا هو الرجل الذي أراده أرسنال، وحصل عليه في النهاية. 

    بعد أيام قليلة من جلوس أرتيتا إلى جانب جوارديولا في مقاعد البدلاء للزوار في ملعب الإمارات ومشاهدة فوز مانشستر سيتي بسهولة، وصل وفد من آرسنال إلى منزله في ضاحية ديدسبري بمانشستر لإقناعه ببدء مسيرته كمدرب رئيسي.

    كان أرسنال في المركز العاشر في الترتيب عندما انضم أرتيتا، وعلى الرغم من أنه لم يتمكن سوى من قيادة الفريق إلى المركز الثامن، إلا أنه أعطى إشارة إيجابية لما سيأتي من خلال إلهام الغانرز للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وإقصاء مانشستر سيتي في طريقهم إلى النهائي.

    يناير 2022: الهزيمة بفارق ضئيل تظهر إمكانات أرسنال

    وبشكل غير معتاد، جاءت الإشارة إلى أن أرسنال كان يبني شيئًا مميزًا تحت قيادة أرتيتا من خلال هزيمة مؤلمة على أرضه أمام مانشستر سيتي في يوم رأس السنة الجديدة لعام 2022. لم يتمكن أرتيتا من حضور المباراة بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19، لكن بوكايو ساكا منح الغانرز التقدم وسط أجواء حامية في ملعب الإمارات، وواصل الفريق القتال بعد أن أدرك رياض محرز التعادل من ركلة جزاء وطرد غابرييل ماغالهايس. 

    حسم رودري الفوز لمانشستر سيتي في النهاية، وعلى الرغم من أن أرسنال خسر فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لصالح توتنهام، فإن العديد من مشجعي أرسنال الذين حضروا تلك المباراة يعتبرونها اللحظة التي أدركوا فيها إمكاناتهم الحقيقية.

    2022-23: زينشينكو وجيسوس يقودان الفريق في سباق غير متوقع على اللقب

    أنفق أرسنال أموالاً طائلة في صيف عام 2022، ومن الأفضل من لاعبي أرتيتا السابقين في مانشستر سيتي، أولكسندر زينشينكو وغابرييل جيسوس، لرفع مستوى الفريق إلى آفاق جديدة؟ كانت هذه محاولة واضحة لزرع بعض من جينات الفوز المتتالي التي يتمتع بها مانشستر سيتي في أرسنال - وقد نجحت، حيث أخبر زينشينكو زملائه في الفريق بعد وصوله بفترة وجيزة أنهم قادرون على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

    لم يصدقه أحد في ذلك الوقت، لكنه كان محقاً، حيث صعد أرسنال إلى صدارة الترتيب وظل فيها حتى أبريل، عندما تجاوزه مانشستر سيتي، الذي كان يسعى لتحقيق الثلاثية، وحسم اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم. ووصف الغانرز حتماً بـ"الفاشلين"، لكن الحقيقة هي أن أحداً لم يتوقع أن يكونوا في السباق في بداية الموسم، وكان هناك شعور قوي بأن هناك المزيد في المستقبل.

    2023-24: مانشستر سيتي يتفوق على أرسنال مجدداً

    وعلى إثر ذلك، عزز أرسنال صفوفه بالتعاقد مع ديكلان رايس وكاي هافرتز ويورين تيمبر، ورغم أن المدافع الهولندي غاب عن الموسم سريعًا بسبب إصابة في الركبة، إلا أن اللاعبين الجدد ساعدوا الفريق على مواجهة مانشستر سيتي مرة أخرى على قدم المساواة.

    وفاز فريق أرتيتا على مانشستر سيتي للمرة الأولى في الدوري منذ عام 2015 على ملعب الإمارات، كما صمد الغانرز في المباراة التي أقيمت خارج أرضهم على ملعب الاتحاد، حيث تعادلوا 0-0 ليظلوا في صدارة سباق اللقب الذي كان يبدو أكثر إثارة.

    في النهاية، كانت الهزيمة على أرضه أمام أستون فيلا هي التي خذلت أرسنال، وفي اليوم الأخير من الموسم حسم مانشستر سيتي اللقب الرابع على التوالي، محطماً الرقم القياسي الإنجليزي. لكن على الرغم من الإحباط المفهوم لخسارة اللقب أمام مانشستر سيتي مرة أخرى، كان بإمكان أرسنال أن يشعر بأنه يقترب أكثر فأكثر من تجاوز منافسه.

    سبتمبر 2024: خلاف هالاند وغابرييل

    التقى الفريقان بعد أيام من بدء جلسة الاستماع بشأن التهم الـ115 التي وجهتها الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي، وأشعل غوارديولا نار التنافس المحتدم بين الناديين بإعلانه أن خصوم فريقه، ومن بينهم آرسنال، يريدون «محوهم من على وجه الأرض». كما أقيمت المباراة في أجواء متوترة، حيث ردد مشجعو مانشستر سيتي مرارًا وتكرارًا هتاف "أبطال مرة أخرى"، فرد عليهم مشجعو أرسنال بهتاف "غش مرة أخرى".

    وشهدت الملعب مزيداً من الغضب، حيث طُرد لياندرو تروسارد من أرسنال، بينما اضطر لاعب وسط مانشستر سيتي النجم رودري إلى الخروج من الملعب بسبب إصابة خطيرة في الركبة. تمسك أرسنال، الذي لعب بعشرة لاعبين، بالتقدم حتى الدقيقة 99، عندما سجل جون ستونز هدف التعادل 2-2 وأثار احتفالات صاخبة من لاعبي مانشستر سيتي، حيث ألقى إرلينغ هالاند الكرة على غابرييل، وحث أرسنال على "البقاء متواضعين" وسأل مايلز لويس-سكيلي: "من أنت بحق الجحيم؟!".

    على الرغم من أن مانشستر سيتي تجنب الهزيمة، كان من الواضح أن أرسنال كان يثير غضبهم ولم يعجبهم ذلك على الإطلاق.

    فبراير 2025: لويس-سكيلي ينتقم

    تلاشت كل تلك الهزائم التي أضعفت معنويات أرسنال أمام مانشستر سيتي، وكذلك خسارة لقبين، عندما سحق الفريق فريق غوارديولا في ملعب الإمارات في فبراير 2025، وفاز عليه بنتيجة 5-1. وجاءت اللمسة الأخيرة التي أكملت الفوز الرائع عندما سجل لويس-سكيلي هدفاً، ثم أظهر لهالاند من هو بالضبط، من خلال تقليده بطريقة ساخرة لاحتفاله الشهير الذي يشبه التأمل.

    سبتمبر 2025: تكتيكات بيب تُظهر أن أرسنال هو المسيطر

    بعد مرور عام تقريبًا على لقاءهما المثير للجدل في ملعب «إيتيهاد» عام 2025، تعادل أرسنال ومانشستر سيتي مرة أخرى في مباراة حامية الوطيس شهدت هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، وإن كان «المدفعجية» هم من احتفلوا هذه المرة بانتزاع نقطة.

    قد يساهم هدف غابرييل مارتينيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع بشكل كبير في إنهاء انتظار أرسنال الطويل للفوز باللقب في نهاية الموسم، حيث يساوي ثلاث نقاط في المجموع. ولكن حتى قبل هدف التعادل، كانت المباراة مهمة لأنها شكلت انقلاباً تاماً في الأدوار، حيث لجأ غوارديولا إلى تكتيكات دفاعية واللعب على الهجمات المرتدة قبل أن يركب "الحافلة".

    وقد أظهر ذلك أن المطاردين أصبحوا هم المطاردين.

