أرسنال ليس «قوياً نفسياً» بما يكفي لخوض سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقول نجم سابق إن ميكيل أرتيتا سيُقال من منصبه إذا فاز مانشستر سيتي باللقب

وصلت الضغوط على أرتيتا إلى نقطة حاسمة، حيث أشار لاعبو خط وسط أرسنال السابقون إلى أن الفشل في تحقيق ألقاب هذا الموسم قد يؤدي إلى إقالة المدرب الإسباني. منذ توليه مهامه في ديسمبر 2019، لم يحصد أرتيتا سوى لقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في درع الاتحاد الإنجليزي، ورغم تحويله للنادي إلى منافس حقيقي على اللقب، فقد تحولت التوقعات من مجرد إحراز تقدم إلى ضرورة مطلقة للفوز بالألقاب. بعد الاستثمار الكبير في تشكيلة الفريق، تتزايد الضغوط لإنهاء انتظار النادي اللندني الطويل للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن خزانة ألقابه منذ عام 2004.

يعتقد ليمبار أن مجلس الإدارة قد لا يكون أمامه خيار سوى التحرك إذا انتهت الحملة الحالية بخيبة أمل. وفي حديثه إلى NewBettingSites، قال الجناح السابق لأرسنال: "إذا فشل أرسنال في الفوز بلقب هذا الموسم، فسيكون ذلك كارثياً بالنسبة لميكيل أرتيتا. لقد اشترى اللاعبين للفوز ببطولتين على الأقل هذا العام. لدينا أفضل تشكيلة لاعبين منذ زمن طويل. عدم الفوز بأي لقب هذا العام سيكون ضربة قوية جدًا لأرسنال، ولكنه سيكون ضربة أقوى بكثير لأرتيتا. بالنظر إلى الطريقة التي سينظر بها المشجعون إلى الأمر، والطريقة التي سينظر بها النادي إليه، إذا لم يفز أرسنال، فمن المحتمل أن يتم إقالة أرتيتا".