AFP
أرسنال ليس «قوياً نفسياً» بما يكفي لخوض سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقول نجم سابق إن ميكيل أرتيتا سيُقال من منصبه إذا فاز مانشستر سيتي باللقب
المخاطر كبيرة في الإمارات
وصلت الضغوط على أرتيتا إلى نقطة حاسمة، حيث أشار لاعبو خط وسط أرسنال السابقون إلى أن الفشل في تحقيق ألقاب هذا الموسم قد يؤدي إلى إقالة المدرب الإسباني. منذ توليه مهامه في ديسمبر 2019، لم يحصد أرتيتا سوى لقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في درع الاتحاد الإنجليزي، ورغم تحويله للنادي إلى منافس حقيقي على اللقب، فقد تحولت التوقعات من مجرد إحراز تقدم إلى ضرورة مطلقة للفوز بالألقاب. بعد الاستثمار الكبير في تشكيلة الفريق، تتزايد الضغوط لإنهاء انتظار النادي اللندني الطويل للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن خزانة ألقابه منذ عام 2004.
يعتقد ليمبار أن مجلس الإدارة قد لا يكون أمامه خيار سوى التحرك إذا انتهت الحملة الحالية بخيبة أمل. وفي حديثه إلى NewBettingSites، قال الجناح السابق لأرسنال: "إذا فشل أرسنال في الفوز بلقب هذا الموسم، فسيكون ذلك كارثياً بالنسبة لميكيل أرتيتا. لقد اشترى اللاعبين للفوز ببطولتين على الأقل هذا العام. لدينا أفضل تشكيلة لاعبين منذ زمن طويل. عدم الفوز بأي لقب هذا العام سيكون ضربة قوية جدًا لأرسنال، ولكنه سيكون ضربة أقوى بكثير لأرتيتا. بالنظر إلى الطريقة التي سينظر بها المشجعون إلى الأمر، والطريقة التي سينظر بها النادي إليه، إذا لم يفز أرسنال، فمن المحتمل أن يتم إقالة أرتيتا".
تساؤلات حول القوة الذهنية
كان أحد العوامل المتكررة في مسيرة أرسنال الأخيرة نحو اللقب هو قدرته على الحفاظ على الزخم خلال الأشهر الأخيرة من الموسم التي تتسم بضغوط شديدة. ومع ذلك، فإن هزيمة «المدفعجية» بنتيجة 2-1 أمام بورنموث قد فتحت الباب أمام عودة مانشستر سيتي. ورغم أن الفارق لا يزال عند 9 نقاط، إلا أن سيتي لديه مباراتين مؤجلتين قبل المواجهة المباشرة بين الفريقين في 19 أبريل. وبالإضافة إلى خسارة الفريق مؤخراً في نهائي كأس كاراباو وخروجه من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أثار ليمبار تساؤلات جدية حول "القوة النفسية" للفريق الحالي، وقارنه بشكل سلبي بالقادة الأسطوريين في الماضي الذين سيطروا على مشهد الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة إرادتهم المطلقة.
وأوضح ليمبار: "ما يقلقني هو مدى القوة النفسية لفريق أرسنال عندما يتعلق الأمر باللحظات الحاسمة". "من حيث الموهبة، هم في صدارة الترتيب، وفي صدارة أوروبا والعالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بهذه اللحظات، فإن السؤال هو ما إذا كان لديك لاعبون أقوياء عقلياً ليتقدموا. في الماضي، رأينا روي كين وباتريك فييرا وشخصيات قوية أخرى كقادة للفريق. هل لديهم القوة العقلية عندما يكون الأمر مهماً؟ هذا هو جوهر الموضوع".
انتقاد الخروج من البطولات وتناوب اللاعبين
وانتقد ليمبار بشدة إدارة أرتيتا التكتيكية فيما يتعلق بخروج أرسنال من البطولات المحلية، متهمًا إياه بـ«تصنيف» المسابقات وتقليل قيمة تاريخ النادي.
وقال ليمبار: "يجب انتقاد ميكيل أرتيتا بسبب التشكيلة التي اختارها لمباراة ساوثهامبتون... لا يمكنك التخلي عن كأس الاتحاد الإنجليزي بهذه الطريقة"، معربًا عن خيبة أمله من طريقة التعامل مع التشكيلة. وخلص إلى أن أرتيتا وضع على ما يبدو كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في أسفل قائمة أولوياته، مضيفًا: "كان ذلك بمثابة التخلي عن الكأس في رأيي، ولا ينبغي عليك فعل ذلك".
الحكم النهائي بشأن العنوان
على الرغم من انتقاداته الحادة، لا يزال ليمبار متفائلاً بفرص أرسنال في الفوز باللقب، متوقعاً أن «يفوز أرسنال بالدوري الإنجليزي بفارق نقطتين»، حيث يرى أن احتمال لحاق مانشستر سيتي به ضئيل. ومع ذلك، اتخذ موقفاً أكثر حذراً فيما يتعلق بالنجاح على الصعيد القاري، معترفاً بأن الفوز بدوري أبطال أوروبا «يبدو الآن مهمة شاقة للغاية في ظل وجوب مواجهتنا لأقوى الفرق في أوروبا»، مشيراً إلى أن الفوز باللقب المحلي يمثل إنجازاً أكثر واقعية في ظل التطور الحالي للفريق.