هذه هي الفترة التي تترقب فيها الأندية بقلق مباريات المنتخبات الوطنية، على أمل ألا يتعرض لاعبوها للإصابة. لكن، كالعادة، يحدث دائمًا أن يتعرض لاعب ما للإصابة ويصبح غير متاح للمباريات التالية. في هذا الصدد، أثارت الأزمة التي يواجهها أرسنال الجدل في إنجلترا: فقد اضطر 11 لاعبًا من تشكيلة أرتيتا إلى التخلي عن استدعاء المنتخب الوطني أو العودة مبكرًا إلى لندن بسبب مشاكل بدنية.
أرسنال، الإصابات أصبحت مشكلة: 11 لاعباً انسحبوا من المنتخب الوطني
المصابون
ومعظم هؤلاء، بالمناسبة، هم لاعبون أساسيون في فريق «الغانرز»: فقد غادر بوكايو ساكا معسكر المنتخب الإنجليزي قبل المباراة الودية ضد اليابان كإجراء احترازي بسبب مشاكل بدنية طفيفة، وعاد نوني مادويكي إلى لندن بعد إصابة في الركبة اليسرى تعرض لها خلال المباراة الودية ضد أوروغواي، بينما تم استبدال إيبيريتشي إيزي في اللحظة الأخيرة ببن وايت (اللاعب الآخر من أرسنال والذي سجل هدفاً ضد أوروغواي) في قائمة اللاعبين المستدعيين لأنه لا يزال يعاني من مشكلة في ربلة الساق تعرض لها في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن.
الآخرون
كما أن: ويليام ساليبا قد تخلى عن استدعاء المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في كاحله الأيسر، وغاب غابرييل ماغالهايس بسبب مشكلة في ركبته اليمنى التي أصيب بها بعد نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي، ولا يزال يورين تيمبر يتعافى من إصابة في الفخذ، ولهذا السبب اضطر إلى التخلي عن استدعاء المنتخب الهولندي، بينما تعرض بييرو هينكابي لإصابة خلال المباراة الودية ضد المغرب. ثم هناك مارتن أوديجاردومارتن زوبيمندي: الأول يواصل إعادة التأهيل بعد إصابة في الركبة ولهذا السبب قرر مدرب النرويج سولباكين عدم استدعائه، أما الثاني فقد دخل في الدقائق الأخيرة من المباراة الودية ضد صربيا والتي تعرض خلالها لإصابة في الركبة اليمنى ستجعله يغيب عن المباراة ضد مصر.
جدول مباريات أرسنال
في الأيام المقبلة، سيتشاور المدرب مع الطاقم الطبي لمعرفة ما إذا كان بعض اللاعبين - ومن منهم - سيتمكنون من التعافي قبل المباراة المقبلة: سيخوض أرسنال مباراة يوم السبت 4 أبريل الساعة 21:00 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ساوثهامبتون، وبعد ثلاثة أيام (في الساعة 21:00 أيضًا) سيتوجه إلى لشبونة لمواجهة سبورتنج في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أما المباراة القادمة في الدوري - حيث يحتل الغانرز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل - فهي مقررة ضد بورنموث يوم السبت 11 أبريل الساعة 13:30.