لم يضيّع أسطورة مانشستر يونايتد فرديناند وقتًا في الرد على الحكم المزعوم، إذ عبّر نجوم سابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز عن آرائهم بعد أن أُدين مانشستر سيتي في جميع تهم المخالفات المالية البالغ عددها 115 تهمة باستثناء واحدة.

يريد ريو فرديناند وخوسيه إنريكي أن يُمنح مانشستر يونايتد وليفربول ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إدانة مانشستر سيتي بالمخالفات المالية..

ومن خلال منصة التواصل الاجتماعي X، أوضح فرديناند مشاعره بشأن إعادة توزيع الألقاب المحتملة، بعدما لعب دورًا رئيسيًا حين حلّ يونايتد وصيفًا خلف سيتي في دراما موسم 2011-12 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعرب المدافع المعتزل عن رغبته في زيادة رصيده من الميداليات عقب الحكم الرسمي بشأن السلوك المالي لسيتي في تلك الحقبة، إذ كتب: «ميدالية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ستُضاف إلى الخزانة.»







