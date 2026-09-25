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أحدهم طالب بالميدالية والآخر استخدم الذكاء الاصطناعي.. فيرديناند ونجم ليفربول السابق يسخران من مانشستر سيتي!
فيرديناند يدعو إلى تحديث خزانة الألقاب
لم يضيّع أسطورة مانشستر يونايتد فرديناند وقتًا في الرد على الحكم المزعوم، إذ عبّر نجوم سابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز عن آرائهم بعد أن أُدين مانشستر سيتي في جميع تهم المخالفات المالية البالغ عددها 115 تهمة باستثناء واحدة.
يريد ريو فرديناند وخوسيه إنريكي أن يُمنح مانشستر يونايتد وليفربول ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إدانة مانشستر سيتي بالمخالفات المالية..
ومن خلال منصة التواصل الاجتماعي X، أوضح فرديناند مشاعره بشأن إعادة توزيع الألقاب المحتملة، بعدما لعب دورًا رئيسيًا حين حلّ يونايتد وصيفًا خلف سيتي في دراما موسم 2011-12 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعرب المدافع المعتزل عن رغبته في زيادة رصيده من الميداليات عقب الحكم الرسمي بشأن السلوك المالي لسيتي في تلك الحقبة، إذ كتب: «ميدالية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ستُضاف إلى الخزانة.»
- Getty Images Sport
إنريكي ينضم إلى المطالبات بتحقيق العدالة
هذا الشعور مشترك في ميرسيسايد، حيث عبّر ظهير ليفربول الأيسر السابق خوسيه إنريكي أيضًا عن مطالبه بالحصول على تكريم بأثر رجعي. كان إنريكي شخصية أساسية للريدز خلال موسم 2013-14، وهو الموسم الذي ما زال محفورًا في ذاكرة المشجعين بسبب الفشل بفارق ضئيل في عهد برندان رودجرز. أنهى ليفربول ذلك الموسم متأخرًا بنقطتين فقط عن مانشستر سيتي، بعد انهيار درامي في أواخر الموسم تضمّن الهزيمة الشهيرة أمام تشيلسي في ملعب أنفيلد.
لجأ إنريكي إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليشارك حماسه، حيث نشر رسالة مرفقة بصورة معدّلة بالذكاء الاصطناعي له وهو يلمّع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يخفِ الإسباني، الذي أمضى خمس سنوات في النادي، توقعاته من سلطات الدوري. وكتب إنريكي: "لقد وصلت بالفعل!!! شكرًا للدوري الإنجليزي الممتاز، وأرسلوا لي الميدالية قريبًا أيضًا."
عقوبات غير مسبوقة تلوح في الأفق أمام مانشستر سيتي
وفي حين تتعالى الأصوات المطالبة بسحب الألقاب بأثر رجعي من قِبل لاعبين سابقين وجماهير الأندية المنافسة، لم يُعلن الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عن أي عقوبات رسمية عقب صدور الحكم بالإدانة. غير أنه يُذكر أن العقوبات المحتملة تتراوح بين غرامات مالية باهظة وخصم كبير في النقاط، أو حتى الهبوط إلى الدرجة الأدنى.
- Getty Images Sport
مانشستر سيتي يتألق داخل الملعب رغم الأزمة خارجه
على أرض الملعب، يتصدر مانشستر سيتي حاليًا منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-27 بسجل مثالي من خمسة انتصارات في خمس مباريات، بينما يحتل ليفربول المركز السادس بانتصارين، ويتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني عشر بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط.
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