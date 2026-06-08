"أردت حماية زميلي" | لياو يخرج عن صمته بعد طرده الصادم.. ومدرب البرتغال يتدخل!

سارع مدرب البرتغال مارتينيز للدفاع عن نجمه، واصفاً الحادثة بأنها إظهار لروح الفريق وليست فشلاً انضباطياً. وأشار مارتينيز إلى أن حدة المباراة، رغم كونها ودية، كانت بمثابة درس قيم للتشكيلة قبل رحلتهم إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمره الصحفي عقب المباراة: "كرة القدم مليئة بالشغف والمشاعر. رد فعل لياو طبيعي؛ لقد كان لحماية زميله، وأظهر روح الفريق، ومن الإيجابي أن تساعد زميلك". وأضاف: "بالطبع، لا يمكننا الانجرار وراء الاستفزازات. ما حدث أمر جيد للغاية لأن المنتخبات الأمريكية الجنوبية تمر بلحظات كثيرة مشابهة. لقد لعبنا ضد كولومبيا ويمكن أن يحدث ذلك. إنه شيء يجب أن نتعلم منه. يعجبني جانبه الذي يريد مساعدة زميله، لكن علينا أن نتعلم في كرة القدم أننا بحاجة للتحدث بالكرة وترك الفرق الأخرى تحاول استفزازنا".

وكانت الحادثة قد اندلعت في الأصل إثر تدخل مشترك بين جواو كانسيلو وفيليبي فاونديز، مما أدى إلى قيام لياو بتمرير يده عبر وجه المدافع التشيلي إيفان رومان. وأعرب مارتينيز عن أمله في أن تظهر مراجعة لقطات الفيديو أن التصرفات لم تكن عنيفة حقاً، مشدداً على أن يدي اللاعب لم ترتفع فوق مستوى الكتفين.