خرج رافاييل لياو عن صمته عقب طرده الصادم خلال مباراة البرتغال التحضيرية لكأس العالم أمام تشيلي. وقد تلقى مهاجم ميلان البطاقة الحمراء بداعي السلوك العنيف بعد أن خرجت مشادة عن السيطرة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وعلى الرغم من الجدل المثار، سارع مدربه روبرتو مارتينيز لاحتواء الموقف وحماية لاعبه من الانتقادات.
"أردت حماية زميلي" | لياو يخرج عن صمته بعد طرده الصادم.. ومدرب البرتغال يتدخل!
لياو يفسر رد فعله
لجأ الدولي البرتغالي لياو إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح سبب البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال المباراة الودية ضد تشيلي في الملعب الوطني. وتعرض الجناح للطرد إثر شجار حاد، لكنه أصر على أن نواياه كانت بعيدة كل البعد عن الإيذاء، حيث كان يسعى فقط لحماية زملائه في الفريق خلال المباراة.
وكتب المهاجم عبر حسابه على "إنستجرام" بعد المباراة موضحاً موقفه من الحادثة: "انتهى الاختبار الأول. فيما يتعلق بطردي، أردت ببساطة حماية زميلي، ولم أقصد أبداً إيذاء الخصم". كما وجه رسالة للجماهير قائلاً: "شكراً لجميع البرتغاليين الذين تواجدوا في جامور، أجواء مذهلة، وسنواصل المسير معاً".
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مارتينيز يدافع عن شغف نجمه
سارع مدرب البرتغال مارتينيز للدفاع عن نجمه، واصفاً الحادثة بأنها إظهار لروح الفريق وليست فشلاً انضباطياً. وأشار مارتينيز إلى أن حدة المباراة، رغم كونها ودية، كانت بمثابة درس قيم للتشكيلة قبل رحلتهم إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال المدرب الإسباني في مؤتمره الصحفي عقب المباراة: "كرة القدم مليئة بالشغف والمشاعر. رد فعل لياو طبيعي؛ لقد كان لحماية زميله، وأظهر روح الفريق، ومن الإيجابي أن تساعد زميلك". وأضاف: "بالطبع، لا يمكننا الانجرار وراء الاستفزازات. ما حدث أمر جيد للغاية لأن المنتخبات الأمريكية الجنوبية تمر بلحظات كثيرة مشابهة. لقد لعبنا ضد كولومبيا ويمكن أن يحدث ذلك. إنه شيء يجب أن نتعلم منه. يعجبني جانبه الذي يريد مساعدة زميله، لكن علينا أن نتعلم في كرة القدم أننا بحاجة للتحدث بالكرة وترك الفرق الأخرى تحاول استفزازنا".
وكانت الحادثة قد اندلعت في الأصل إثر تدخل مشترك بين جواو كانسيلو وفيليبي فاونديز، مما أدى إلى قيام لياو بتمرير يده عبر وجه المدافع التشيلي إيفان رومان. وأعرب مارتينيز عن أمله في أن تظهر مراجعة لقطات الفيديو أن التصرفات لم تكن عنيفة حقاً، مشدداً على أن يدي اللاعب لم ترتفع فوق مستوى الكتفين.
مخاوف الإيقاف في المونديال مستمرة
في حين لا يزال المدرب داعماً للاعبه، إلا أن الجانب القانوني للبطاقة الحمراء قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. فنظراً لأن الطرد كان بسبب سلوك عنيف، تلوح في الأفق مخاوف من أن تقوم اللجنة التأديبية التابعة للفيفا بتمديد عقوبة الإيقاف التقليدية للمباريات الودية لتشمل نهائيات كأس العالم. وإذا تم إقرار عقوبة الإيقاف القياسية، فمن المرجح أن يغيب لياو فقط عن المباراة التحضيرية القادمة ضد نيجيريا يوم الأربعاء.
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صيف غامض على مستوى الأندية
تأتي الدراما في "جامور" في وقت يخضع فيه مستقبل لياو مع ميلان لتدقيق مكثف. وقد ألمح الجناح بالفعل إلى أنه مستعد للانتقال بعد فترة طويلة في الدوري الإيطالي، حيث يتم ذكر الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل متكرر كوجهة أحلامه. ومن المرجح أن تتم مراقبة أدائه الأخير وسلوكه على المسرح الدولي عن كثب من قبل الأندية الراغبة في ضمه في جميع أنحاء أوروبا.
واعترف المهاجم مؤخراً بأن كرة القدم الإنجليزية ستبرز موهبته بشكل أفضل مقارنة بالقيود التكتيكية الصارمة في إيطاليا. ومع التقارير التي تفيد بأن ميلان يسعى للحصول على رسوم مالية ضخمة للموافقة على رحيله، تظل بطولة كأس العالم القادمة منصة حيوية للياو لإثبات قدرته على الحفاظ على هدوئه في أعلى مستويات اللعبة.