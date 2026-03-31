أشكر زملاءك على التأهُل المونديالي: أردا جولر "يخذل" تركيا في مباراة ربع القرن.. والأمر يحدث مع ريال مدريد أحيانًا!

لم تكن مجرد صافرة نهاية مباراة؛ بل إعلانًا عن فك عقدة استعصت على أحفاد العثمانيين، لمدة 24 عامًا كاملًا.
منتخب تركيا حجز بطاقة التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الفوز (1-0) على كوسوفو، في نهائي "ملحق" التصفيات.
وهذه ستكون المشاركة الأولى لمنتخب تركيا في المونديال؛ منذ بطولة كأس العالم 2002، في كوريا الجنوبية واليابان.
لكن وبينما انفجرت شوارع إسطنبول وأنقرة بالفرح الهستيري؛ تركت مباراة تركيا ضد كوسوفو بعض علامات الاستفهام، بسبب نجم نادي ريال مدريد أردا جولر.
جولر لم يقدّم مستوى كبير، في أهم مباراة للمنتخب التركي منذ ربع قرن؛ وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..