أردا جولر ضد بايرن ميونخ: دخل تاريخ ريال مدريد بسبب "الساذج مانويل نوير".. وكرة القدم "لم ترحمه" مثل لامين يامال!

تحت أضواء "أليانز أرينا" التي لا تنطفئ، وقف النجم التركي الشاب أردا جوار كـ"منارة مضيئة"؛ وسط عاصفة بافارية لا ترحم.

جولر تألق ضد نادي بايرن ميونخ الألماني؛ إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لفريقه الإسباني العملاق ريال مدريد، من أجل تحقيق "الريمونتادا".

وخسر ريال مدريد (1-2) ضد بايرن ميونخ، على ملعب "سانتياجو برنابيو" - قبل أسبوع من الآن -؛ ضمن منافسات "ذهاب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وكاد جولر أن يقود الميرينجي بنجاح، نحو تحقيق الريمونتادا "إيابًا"؛ وذلك في المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأربعاء، في ميونخ الألمانية.

وسجل النجم التركي هدفين، في "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ إلا أن ريال مدريد خسر (3-4) ضد بايرن ميونخ، في النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور جولر في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.