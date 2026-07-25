بسبب أردا جولر .. انقلاب في ريال مدريد بقيادة بيلينجهام وفينيسيوس وإندريك!

الصحفي الفرنسي الشهير خرج في تصريحات أثناء بودكاست كشف فيه عن وجود مشاكل بين مجموعة من لاعبي ريال مدريد وأردا جولر في الموسم الماضي.

وقال مولينا: "فالفيردي، بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس، وإندريك جميعهم كانوا ضد تشابي ألونسو في غرف الملابس، والمشكلة الحقيقية تتعلق بأردا جولر".

وواصل: "تشابي أحب جولر وكان معجبًا بإمكانياته ولكن هؤلاء أرادوا إبعاد جولر عن التشكيلة الأساسية ولكن جولر أثبت نفسه، هو شخص هاديء ولا تشعر بوجوده".

واستمر مولينا: "كان أفضل لاعبي تركيا في كأس العالم، أرادوا حقًا أن يخرجوه خارج الصورة، أردا يجيد حقًا عندما يلعب في المركز رقم 10".