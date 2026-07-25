كشف الإعلامي رومان مولينا عن وجود أزمة في ريال مدريد أثناء قيادة تشابي ألونسو للفريق الموسم الماضي، والسبب هو علاقته مع النجم التركي الشاب أردا جولر.
بسبب أردا جولر .. انقلاب في ريال مدريد بقيادة بيلينجهام وفينيسيوس وإندريك!
ماذا قال مولينا؟
الصحفي الفرنسي الشهير خرج في تصريحات أثناء بودكاست كشف فيه عن وجود مشاكل بين مجموعة من لاعبي ريال مدريد وأردا جولر في الموسم الماضي.
وقال مولينا: "فالفيردي، بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس، وإندريك جميعهم كانوا ضد تشابي ألونسو في غرف الملابس، والمشكلة الحقيقية تتعلق بأردا جولر".
وواصل: "تشابي أحب جولر وكان معجبًا بإمكانياته ولكن هؤلاء أرادوا إبعاد جولر عن التشكيلة الأساسية ولكن جولر أثبت نفسه، هو شخص هاديء ولا تشعر بوجوده".
واستمر مولينا: "كان أفضل لاعبي تركيا في كأس العالم، أرادوا حقًا أن يخرجوه خارج الصورة، أردا يجيد حقًا عندما يلعب في المركز رقم 10".
رحيل ألونسو عن ريال مدريد
وعين ريال مدريد ألونسو في مايو 2025 بعقد لثلاثة أعوام، ولكن في يناير 2026 رحل المدرب الشاب عن قيادة الملكي بعد خسارة السوبر الإسباني ضد برشلونة.
وشهدت فترة المدرب مع النادي الملكي مشاكل عدة مع فينيسيوس جونيور ورودريجو بحسب التقارير على إثر عدم حصولهما على نفس الصفة الأساسية كما كان الحال في عهد كارلو أنشيلوتي.
- Getty Images
جولر يتألق في مدريد
ونجح جولر في الموسم الماضي في إثبات نفسه مع العملاق الإسباني رغم خروجه خالي الوفاض بكل البطولات، ولكن التركي الشاب شارك في 51 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع 14 هدفًا.
وفي كأس العالم، ورغم خروج تركيا من دور المجموعات، كان جولر من النقاط المضيئة في مشوار الأتراك القصير، إذ شارك أساسيًا في الثلاثة لقاءات وهز الشباك ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا