أرثر أوكونكو، لاعب فريق ريكسهام، يغير انتماءه الدولي من إنجلترا إلى نيجيريا
دفعة قوية لـ"سوبر إيجلز"
يُعد التعاقد مع الحارس انتصارًا كبيرًا للمسؤولين النيجيريين في سعيهم لتعزيز خياراتهم بين القائمين خلال الدورة الدولية المقبلة. ورغم أنه ترقى عبر صفوف المنتخبات الإنجليزية من فئة تحت 16 عامًا إلى تحت 18 عامًا، فإن أصول أوكونكو هي التي مكنته من هذا التغيير البارز في وضعه. ويأتي هذا الانتقال في لحظة حاسمة لنيجيريا، التي تشهد حاليًا عملية إعادة هيكلة كبيرة للفريق عقب فترة من الأداء المتواضع على الساحة القارية.
الاستحواذ الاستراتيجي
تعتبر الإدارة الفنية للمنتخب الوطني أن خريج أكاديمية أرسنال هذا منافس واعد للحارس الأساسي الحالي ستانلي نوابالي، بهدف خلق بيئة أكثر تنافسية داخل المعسكر.
وفي معرض حديثه عن التعاقد والقيمة طويلة الأمد لالتزام الحارس، قال الدكتور أديمولا أولاجير، مدير الاتصالات في الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF)، لشبكة ESPN: "يسعد الاتحاد النيجيري لكرة القدم دائمًا بانضمام لاعب جيد آخر إلى صفوف نيجيريا وتوفير خيار في مركز معين. آرثر أوكونكو هو لاعب واعد ونعتقد أن الجهاز الفني سعيد بوجود خيار آخر في مركز حراسة المرمى."
أداء الفريق في البطولة
على الصعيد المحلي، كان أوكونكو حجر الزاوية في الصعود المذهل لفريق ريكسهام في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات من أصل 38 مباراة خاضها هذا الموسم. وقد لعبت موثوقيته دوراً أساسياً في إبقاء «التنانين الحمر» على بعد نقطتين فقط من مراكز التصفيات، في سعيهم لتحقيق صعود تاريخي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من المتطلبات البدنية الشاقة في الدرجة الثانية، فإن أدائه الفردي أكسبه سمعة باعتباره أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين ثباتاً في الدوري.
المباريات القادمة
يواجه الحارس مباراة حاسمة في الدوري خارج أرضه أمام بيرمنغهام سيتي هذا الأحد، وهي مباراة قد تحدد فرص فريق ريكسهام في احتلال أحد المراكز الستة الأولى. وبعيدًا عن مهامه مع النادي، قد يخوض أوكونكو أول مباراة له مع منتخب نيجيريا في كأس الوحدة بلندن، حيث من المقرر أن يواجه منتخب «النسور السوبر» منتخب الهند في ملعب «ذا فالي» يوم 26 مايو. وتأتي هذه البطولة قبل فترة التجمعات الدولية المهمة في يونيو، والتي ستشهد سفر منتخب نيجيريا إلى وارسو لخوض مباراة ودية ضد بولندا.