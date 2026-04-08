أرثر أوكونكو، لاعب فريق ريكسهام، يغير انتماءه الدولي من إنجلترا إلى نيجيريا

يواجه الحارس مباراة حاسمة في الدوري خارج أرضه أمام بيرمنغهام سيتي هذا الأحد، وهي مباراة قد تحدد فرص فريق ريكسهام في احتلال أحد المراكز الستة الأولى. وبعيدًا عن مهامه مع النادي، قد يخوض أوكونكو أول مباراة له مع منتخب نيجيريا في كأس الوحدة بلندن، حيث من المقرر أن يواجه منتخب «النسور السوبر» منتخب الهند في ملعب «ذا فالي» يوم 26 مايو. وتأتي هذه البطولة قبل فترة التجمعات الدولية المهمة في يونيو، والتي ستشهد سفر منتخب نيجيريا إلى وارسو لخوض مباراة ودية ضد بولندا.



