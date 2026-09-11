صحفي أوكراني عن صافرات الاستهجان ضد أرتيم بوندارينكو : السبب لا يتعلق بكرة القدم!

جماهير الأهلي لا تبدو مقتنعة بقدرات صاحب الـ26 سنة، ولم تكن مؤيدة لصفقة التعاقد معه من الأساس، حيث أطلقت صافرات الاستهجان ضده عند نزوله الملعب، مما أثار حالة واسعة من الجدل.

الإعلامي السعودي بتال القوس تحدث عن هذا الأمر في مقابلة عبر الفيديو مع الصحفي الأوكراني ميكولا فاسيلكوف ببرنامج "في المرمى"، وقال له:"المدرب الحالي مارينو بوسيتش عمل معه في شاختار وهو يعرفه جيدًا، ولكنه يعيش فترة صعبة جدًا مع الفريق".

وأضاف:"الكثير من الناس أصبحوا يشككون فيه ببداية مسيرته مع الفريق ويؤمنون بأنه صفقة فاشلة".







