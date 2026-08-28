بسبب قرارات أرتيتا .. صفقة آرسنال الجديدة يقرر مغادرة بطل إنجلترا!

قد يكون آرسنال على موعد مع صفقة انتقال متأخرة ومفاجئة، إذ بات إيلان ميسلييه، الوافد الجديد هذا الصيف، مرتبطاً بالفعل برحيل دائم عن ملعب الإمارات.

وعلى الرغم من انضمامه إلى النادي في يوليو فقط، فإن حارس المرمى قد يكون في طريقه للعودة إلى فرنسا بعدما فشل في الحصول على دور بارز ضمن خطط ميكيل أرتيتا.