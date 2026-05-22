وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي: "أغادر ريال مدريد وأنا أشعر بامتنان كبير. لقد جعلني اللاعبون شخصًا أفضل وأسعدوني كل يوم". وكان المدرب السابق للفريق الرديف، البالغ من العمر 43 عامًا، قد تولى المنصب في منتصف يناير بعد رحيل تشابي ألونسو، لكنه لم يتمكن من تغيير مصير النادي، وفشل ريال مدريد في الفوز بأي لقب في موسم 2025/26. وكان عقد أربيلوا ساريًا حتى عام 2027.
أربيلوا يعلن مغادرة ريال مدريد ويوضح حقيقة انضمامه لجهاز مورينيو
رحيل أربيلوا
ومن المتوقع الآن أن يضفي جوزيه مورينيو، الذي قاد ريال مدريد بنجاح في الفترة ما بين 2010 و2013، زخماً جديداً على الفريق.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت عدة وسائل إعلامية أن انتقال المدرب البرتغالي البالغ من العمر 63 عامًا من بنفيكا لشبونة إلى مدريد أصبح أمرًا مفروغًا منه، على الرغم من أن التأكيد الرسمي لا يزال قيد الانتظار. على الرغم من أن مورينيو مرتبط بعقد حتى عام 2027، إلا أنه يمكنه مغادرة بنفيكا من خلال تفعيل بند في العقد بقيمة ثلاثة ملايين يورو. ومن المتوقع أن يوقع عقدًا لمدة عامين مع النادي. كما أوضحت التقارير الأخيرة أهدافه المحتملة في سوق الانتقالات.
قال أربيلوا: "مورينيو لديه فريق تدريب رائع؛ إنه محاط بأشخاص ممتازين. إذا جاء، فسيفعل ذلك مع فريقه الخاص، كما ينبغي أن يكون". وفي نفس السياق، استبعد أربيلوا الانضمام إلى طاقم مورينيو الفني.
موسم للنسيان في مدريد
في الدوري الإسباني، يتأخر ريال مدريد بـ 11 نقطة عن حامل اللقب برشلونة مع اقتراب الجولة الأخيرة. ويستضيف الفريق أتلتيك بلباو يوم السبت في مباراة لا تؤثر على الترتيب. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد خرج ريال مدريد على يد بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وفي كأس الملك خرج من دور الـ 16 على يد ألباسيتي.
خارج الملعب، كان موسم ريال مدريد مضطرباً تحت قيادة المدرب أربيلوا؛ ومؤخراً، اشتبك المهاجم النجم كيليان مبابي ولاعبون آخرون علناً مع مدربهم.
لعب أربيلوا مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2016، ثم انتقل بعد ذلك إلى مجال التدريب والإدارة. وقال أربيلوا: "بالنسبة لمستقبلي، سأبدأ التفكير في ذلك يوم الاثنين. آمل أن يكون ذلك بمثابة "إلى اللقاء قريبًا". لطالما اعتبرت هذا المكان بيتي؛ فقد كنت جزءًا من ريال مدريد في أدوار مختلفة على مدار 20 عامًا".