"لا أعمل في الاستخبارات وأشعر بالفخر" .. أربيلوا يعلق على واقعة تشواميني وفالفيردي وابتسامة مبابي في مؤتمر عاصف!

وعن أزمة نجمي ريال مدريد: "لديّ أمران أودّ أن أقولهما. أولاً، أنا فخور جداً بحزم النادي وسرعته وشفافيته. ثانياً، أن اللاعبين اعترفوا بخطئهم وأعربوا عن أسفهم وطلبوا العفو. هذا يكفيني. ما لن أفعله هو أن أُصلبهم علناً، لأنهم لا يستحقون ذلك. ليس بعد ما أظهروه لي خلال الأشهر والأعوام الأربعة الماضية. لقد أثبتوا أنهم يعرفون معنى أن تكون لاعباً في ريال مدريد، ولن أنسى ذلك".

وبدا أربيلوا متأثراً بشكل واضح أثناء كلامه: "أضرب دائماً مثالاً. بالنسبة لي، هناك لاعب يجسد تماماً ما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد، وهو خوانيتو (أسطورة ريال مدريد في السبعينيات والثمانينيات). وهل أخطأ خوانيتو يومًا؟ وأعتقد أننا جميعًا فخورون جدًا بما قدمه في كل مباراة. لقد فهم ما يمثله ريال مدريد؛ وقد بذل كل ما في وسعه. فكيف يمكنني ألا أخطئ؟ ولكن إذا كان هناك شيء نحبه فيه، فهو أنه أخطأ، تمامًا مثل أي شخص آخر".

وواصل: "يستحق كل من فالفيردي وتشواميني أن نمضي قدماً، وأن نمنحهم الفرصة لمواصلة الكفاح من أجل هذا النادي. أنا فخور جداً بهم. لن أسمح باستخدام هذا الأمر للتشكيك في احترافهم: إنها كذبة أن يقولون إنهم غير محترفين، أو أنهم أظهروا عدم احترام لي... هذا كذب تماماً. وكذلك من الكذب أن بعضهم لا يلعب بسبب مشاكل معي (في إشارة إلى كارفاخال، الذي سيتقاعد في نهاية الموسم، محرر). أنا المسؤول النهائي عن حقيقة أن الموسم ربما... بل بالتأكيد، لن يكون على المستوى المطلوب. لكنني هنا منذ أربعة أشهر وأنا فخور جدًا بلاعبي. بكيفية استقبالهم لي، وبالمكان الذي بدأنا منه. ومن الواضح أن الإحباط والغضب يمكن أن يؤديا إلى مواقف غير مرغوب فيها. أحد زملائي في الفريق ضرب زميلًا آخر بمضرب جولف. بالنسبة لي، الأهم هو أن ما يحدث في غرفة الملابس يجب أن يبقى في غرفة الملابس. الحادثة كانت مجرد سوء حظ. ويجب إغلاق هذا الموضوع. الآن لنركز على المباراة. هذا ما يجب أن نركز عليه الآن".