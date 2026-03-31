علي رفعت

أربكوا منصات "فيفا".. المغرب يصطاد 6 مواهب جديدة من أوروبا قبل كأس العالم!

أسود أطلس يريدون ما هو أفضل من المركز الرابع!

لم تكن نجاحات المغرب الأخيرة وليدة الصدفة إذ حقق المنتخب المركز الرابع في مونديال 2022 وأعلن الاتحاد الأفريقي تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية بقرار إداري كما توج مؤخرًا بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا. 

تأتي هذه الإنجازات لتعكس طموحًا لا يتوقف عند حد معين بل يمتد للمنافسة على القمة العالمية في السنوات القليلة القادمة.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن أسود الأطلس نجحوا في اصطياد ستة مواهب دولية محتملة كانت تمثل بلجيكا وهولندا وذلك في غضون 13 يومًا فقط. 

هذا التحرك المكثف أدى إلى ما يشبه الارتباك في منصة تغيير الجنسية الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدد الملفات التي تمت معالجتها في وقت قياسي.


  • طموح معانقة اللقب العالمي في النسخة القادمة


    حذر محمد وهبي المدرب الذي قاد أشبال الأطلس لغزو مونديال الشباب والذي خلف وليد الركراكي في تدريب المنتخب الأول من الاستهانة بالطموح المغربي حيث قال: "نحن لا نريد الانتظار حتى كأس العالم 2030 لنصبح أبطالًا للعالم، المغرب سيحاول في 2026".

    وتؤكد هذه الكلمات وجود استراتيجية واضحة تهدف إلى استغلال الزخم الحالي لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية.

    ويقف وراء هذا النجاح سنوات طويلة من العمل الجاد في مجالي التكوين والاستقطاب حيث أنتجت أكاديمية محمد السادس المرموقة أسماء ثقيلة مثل يوسف النصيري ونايف أكرد وعز الدين أوناحي.

    ومؤخرًا ظهر ياسر زبيري الذي سجل هدفي الفوز في نهائي كأس العالم للشباب ضد الأرجنتين ليكون أحدث جواهر هذه الأكاديمية.

    وشدد وهبي على أن ما نراه اليوم هو ثمار رؤية طويلة الأمد تشمل البنية التحتية والمراكز الاتحادية.


    سياسة التنقيب وتأمين المواهب المهاجرة


    يعتبر نظام التنقيب والاستقطاب الشامل الذي بدأ في عام 2010 الركيزة الثانية لقوة المنتخب المغربي.

    وصرح ربيع تيكاسا في عام 2022 لوسائل إعلام دولية قائلًا: "يجب أن نحاول التأكد من عدم هروب أي شخص".

    وتعكس هذه السياسة الرغبة في الحفاظ على المواهب ذات الأصول المغربية التي تنشط في دوريات كبرى مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا.

    من جانبه أقر المدرب السابق وليد الركراكي بوجود عمليات جارية لتغيير الجنسية الرياضية لعدد من اللاعبين حيث قال: "أود أن أقول إن هناك عمليات معينة لم تنته بعد، وإذا كان هناك لاعبون ليسوا في هذه القائمة فذلك لأننا نقوم بعدة تغييرات في الجنسيات الرياضية وبعضها يستغرق وقتًا".

    وتؤكد هذه التصريحات أن القائمة الحالية مرشحة للزيادة في ظل المتابعة الدقيقة لكل المهاجرين في الدوريات الأوروبية.


  • قائمة المنضمين الجدد وأهداف المستقبل


    شملت قائمة اللاعبين الستة الذين اختاروا تمثيل المغرب مؤخرًا كل من ريان بونيدا لاعب أياكس وسيف الدين لازار لاعب جينك اللذين تركا تمثيل بلجيكا.

    ومن هولندا انضم بنيامين خادري لاعب آيندهوفن وأيوب ورجي لاعب فينورد ووليد أجوجيل لاعب أوترخت وسامي بوحودان لاعب آيندهوفن، وتعتبر هذه الأسماء صفقات للمستقبل مع التركيز على الدورة التي ستلي المونديال القادم.

    وحجز الموهوب ريان بونيدا مكانه بالفعل في تشكيلة وهبي للمباريات الودية ضد الإكوادور وباراجواي بعد تقديمه مستويات لافتة سجل خلالها هدفين وصنع 8 أهداف هذا الموسم.

    ولا يزال العمل مستمرًا لمراقبة أسماء أخرى مثل تياجو بيتارتش لاعب ريال مدريد وأيوب بوعدي نجم ليل الذي يمثل حاليًا منتخب فرنسا تحت 21 عامًا ولم يحسم قراره النهائي بعد.


    بيت القصيد


    ما تحققه الكرة المغربية اليوم يتجاوز مجرد ضم لاعبين موهوبين بل هو تجسيد لسيادة رياضية جديدة تفرض نفسها على الساحة الدولية.

    لم يعد الانضمام لمنتخب أسود الأطلس خيارًا ثانويًا بل أصبح طموحًا يسعى إليه النجوم الصاعدون في أعرق الأندية الأوروبية وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية التي وضعت منذ عام 2010.

    القدرة على حسم ملفات عديدة في فترات زمنية وجيزة تؤكد أن المغرب بات يمتلك قوة ناعمة كروية قادرة على منافسة دول كبرى في عقر دارها.

    يبقى الرهان الأكبر هو صهر هذه الكفاءات المهاجرة مع خريجي مراكز التكوين المحلية لخلق توليفة قادرة على انتزاع الكأس العالمية في عام 2026 وتقديم نموذجًا يحتذى به في التخطيط الرياضي الناجح.


