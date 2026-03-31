أربكوا منصات "فيفا".. المغرب يصطاد 6 مواهب جديدة من أوروبا قبل كأس العالم!

لم تكن نجاحات المغرب الأخيرة وليدة الصدفة إذ حقق المنتخب المركز الرابع في مونديال 2022 وأعلن الاتحاد الأفريقي تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية بقرار إداري كما توج مؤخرًا بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا.

تأتي هذه الإنجازات لتعكس طموحًا لا يتوقف عند حد معين بل يمتد للمنافسة على القمة العالمية في السنوات القليلة القادمة.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن أسود الأطلس نجحوا في اصطياد ستة مواهب دولية محتملة كانت تمثل بلجيكا وهولندا وذلك في غضون 13 يومًا فقط.

هذا التحرك المكثف أدى إلى ما يشبه الارتباك في منصة تغيير الجنسية الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدد الملفات التي تمت معالجتها في وقت قياسي.



