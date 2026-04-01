أربع ساعات من الفرح والألم: كيف نجح مطعم إيطالي في نيويورك في تجسيد الحزن الذي ساد إيطاليا بعد خروجها من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي

كان بإمكانك رؤية الشاشة من كل مكان. «ريبالتا» مكان ضيق بلا شك، شريحة صغيرة من نابولي محصورة في واجهة على شارع 12. كانت مجموعات من خمسة أشخاص أو أكثر تجلس على طاولات طويلة في منتصف المكان. أما الزبائن الدائمون فكانوا يتجمعون على طول البار، بينما كان «سيباستيان»، النادل، يقدم باستمرار المشروبات الفاتحة للشهية و«بيروني» و«سبريتز». كما كانت زجاجات الكوكا كولا - التي تُقدم دائمًا في زجاجة زجاجية مع كوب طويل مناسب كمكمل - تتطاير بين الحشد بالعشرات. جلس رجل في البار محاولًا إقناع أي شخص يستمع إليه بشراء مشروب ابتكره - وكان يحاول إطلاقه.

قبل عشرين دقيقة من انطلاق المباراة، رُفعت العلم. رجل مسن، يرتدي تسريحة شعر أنيقة على شكل كعكة ويرتدي سترة كابا إيطالية، شق طريقه عبر الحشد لتثبيت العلمالثلاثي الألوان على الحائط. كانت موسيقى البوب الإيطالية تصدح من حوله.

قبل خمسة عشر دقيقة من انطلاق المباراة، بدأ الناس ببساطة في تحريك الكراسي. ردّ الموظفون، الذين اعتادوا على هذا النوع من الأمور، على ذلك. المشروبات، الطعام، الخبز، مياه الصنبور: لم يتوقف التدفق أبداً. كانت القمصان موجودة هنا أيضاً. من المسلم به أن كرة القدم الإيطالية عانت من فترة ركود مؤخراً. كان النجوم الحاليون - كما هو الحال مع الفريق، في الحقيقة - قليلين. ومع ذلك، كان نجوم الماضي حاضرين بقوة: أندريا بيرلو، وفرانشيسكو توتي، وجيجي بوفون. كانت هناك أيضًا تذكيرات واضحة بأنه، على الرغم من ضعف إيطاليا في كأس العالم مؤخرًا، لا تزال هذه هي نفس الفرقة التي فازت ببطولة أوروبا قبل أقل من خمس سنوات. لذا، عندما ظهر جورجيو كيليني - قائد ذلك الفريق - في البث التلفزيوني، ارتفع مستوى الضجيج بشكل ملحوظ.

ثم ساد الصمت. وقف الجميع. وطلب مقدم الحفل، الذي كان يشغل سلسلة من الأغاني الإيطالية مع امتلاء المكان، من الحاضرين الوقوف لترديد النشيد الوطني الإيطالي:

Stringiamoci a coorte!

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte!

غنى الحاضرون كل كلمة وصرخوا بصوت واحد بعدها. حاول مقدم الحفل استغلال هذا الجو الوطني، مشجعاً الحاضرين على التصفيق والغناء والرقص.

ولكن عندما بدأت المباراة، كان التوتر واضحاً. كرة القدم الإيطالية متوترة. وهذا واضح على جميع المستويات. نقل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مباراة نصف النهائي من سان سيرو - الملعب المعتاد لمباريات بهذه الأهمية - إلى بيرغامو الأصغر حجماً، وذلك بسبب الضغط المتوقع من الجماهير.

كان ذلك واضحًا هنا أيضًا. كانت إيطاليا متراخية في البداية. أخطأت في بعض التمريرات. نيكولو باريلا - لاعب وسطها المتميز - أضاع الكرة. تذمر الحاضرون. أطلق جانلويجي دوناروما الكرة خارج الملعب. صُحت بعض الكلمات المختارة. وعندما تقدمت البوسنة والهرسك، ساد الصمت المكان. وظل الوضع على ما هو عليه بينما كانت إيطاليا تكافح من أجل الحصول على موطئ قدم. كان النوادل يوزعون البيتزا في صمت شبه تام.

صدر صرخة قلق من أحد الحاضرين عندما استدار البوسني إدين دزيكو وسدد الكرة - تلاها بعض الضحكات العصبية.

وعندما سجلت إيطاليا هدفاً، انفجر المكان. كان ذلك هدية، حقاً. مرر حارس المرمى البوسني الكرة إلى أقدام باريلا، الذي مررها إلى مويز كين. سدد المهاجم الكرة بقوة في الزاوية العليا وركض مبتهجاً. احتفلت نيويورك معه. انطلقت الموسيقى. بدأ القفز. صدم النوادل الزجاجات ببعضها. حتى النادل، الذي كان منشغلاً جداً بتقديم المشروبات واحدة تلو الأخرى، سمح لنفسه بلحظة من الاحتفال.