أربعة مدربين في موسم واحد؟! إقالة شون دايتش هي أحدث تطور في انهيار نوتنغهام فورست - لكن المدير الفني السابق لأرسنال إيدو هو المسؤول الأكبر عن الهبوط غير المبرر نحو الهبوط

الآن، مع تزايد خطر الهبوط، يستعد فورست لكتابة التاريخ بتعيين مدربه الرابع في موسم كارثي تمامًا. لم يشعر المشجعون بالدهشة أو الصدمة من رحيل دايتش، وحتى الرجل نفسه بدا أنه يعلم أن وقته قد انتهى.

قال المدرب البالغ من العمر 54 عامًا في مؤتمره الصحفي الأخير بعد المباراة: "المالك [إيفانجيلوس ماريناكيس] كان عادلًا معي، دون أدنى شك. عادل في هذه الحالة". "إذا أراد المالك إجراء تغيير، فهذا شأنه، وهذه هي طبيعة كرة القدم الآن، هذه هي الحقيقة.

"ما أقوله هو أن الملاك هم الملاك. إنهم لا يرحبون بك، الأمر يحدث ببساطة، إذا كان هذا هو الحال. أنا واقعي. أفهم أن الضجة هنا قد تغيرت بشكل كبير منذ المباريات القليلة الماضية. أشعر بالإحباط لأن النتائج ليست سيئة. لكن هذه هي طبيعة كرة القدم الحديثة. المطالب عالية. لقد تغير ذلك بشكل كبير في العامين الماضيين على الأرجح. المطالب تزداد أكثر فأكثر".

لكن من المؤكد أن دايتش شعر بإحباط شخصي لوصوله إلى هذا المستوى المتدني بهذه السرعة. كان لديه عمل غير مكتمل في فورست، حيث كان لاعبًا في أكاديمية النادي تحت قيادة الأسطورة براين كلوف في أواخر الثمانينيات، وكان لديه مساعدان مثاليان لمساعدته على النجاح في قيادة الفريق، هما إيان ووان وستيف ستون، وهما بطلان محبوبان سجلا معًا أكثر من 400 مباراة مع النادي.

"أنا أهتم بهذا النادي. لقد أوضحت ذلك. أنا أعمل بجد"، أضاف ديتش بعد مباراة ولفرهامبتون. لكن هذا لا يعني أنه كان الشخص المناسب لهذا المنصب. كان على فورست إجراء تغيير آخر لتجنب الإذلال النهائي. ومع ذلك، فإن ديتش ليس الوحيد الذي يتحمل مسؤولية محنة فورست.