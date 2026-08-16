AFP
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أذاعوا إصابة مروعة لنجم كومو.. قناة ليفربول تعتذر رسميًا على الهواء!
إصابة مروّعة تُلقي بظلالها على التعادل
وفقًا لصحيفة إكسبريس، خاض ليفربول مباراتين في يوم واحد أمام كومو، الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، يوم الأحد. وانتهت المواجهة الأولى، وهي مباراة ودية أُقيمت خلف أبواب مغلقة في مركز AXA للتدريب في كيركبي، بالتعادل السلبي 0-0. ودفع ليفربول بتشكيلة تضم لاعبين ذوي خبرة من بينهم أليكسيس ماك أليستر، وفيديريكو كييزا، وكوستاس تسيميكاس.
غير أن المباراة التي استمرت 70 دقيقة طغى عليها حادث مؤسف تعرض له دوسينا، فقد سقط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بشكل خاطئ على يده بعد صراع على كرة هوائية مع جيمس ماكونيل وويل رايت.
وبقي دوسينا مستلقيًا على أرضية الملعب، وسرعان ما كشفت لقطة مقربة من الكاميرا أنه تعرض لخلع حاد في أحد أصابعه، ما ترك المعلقين والجمهور المشاهد في حالة من الصدمة.
- Getty Images Sport
علّق المعلقون على إصابة الإصبع المخلوع المروّعة
وقد بُثَّت الطبيعة الصادمة للإصابة مباشرةً على قناة ليفربول، ما أثار ردود فعل فورية من فريق التعليق. وسارع المعلق الرئيسي جون برادلي إلى ملاحظة خطورة الموقف بينما كان الطاقم الطبي يتأهب للتدخل.
قال برادلي: "كان هبوطًا سيئًا. قد نحتاج إلى توقف قصير هنا لإدخال الطاقم الطبي. نعم، ها هو ذا، لقد أصيب بخلع في إصبعه." وبدت المعلقة المشاركة ناتاشيا داوي مصدومة بالقدر ذاته من المشهد المروّع للإصبع المخلوع، مكتفيةً بالقول: "أوه، هذا ليس لطيفًا."
وقد التقط البث الواقع المزعج للإصابة، ما ترك فريق الإنتاج في عجلة من أمره لمعالجة الأمر مع الجمهور المشاهد الذي شهد للتو تلك اللقطة المقربة المروّعة.
القناة الرسمية تصدر اعتذارًا بشأن البث المباشر
وإدراكًا منه بأن هذه الصور المروعة ربما تكون قد أزعجت المشاهدين الذين يتابعون المباراة الودية من منازلهم، شعر معلق قناة ليفربول، ستيف هانتر، بأنه مُلزم بتقديم اعتذار رسمي على الهواء مباشرة. وأضاف هانتر: "أعتذر إذا كنتم تحاولون تناول الغداء، أو إذا كنتم، من يدري، في سان دييجو تتناولون فطورًا مبكرًا جدًا. أحيانًا ترون أشياء تجعلكم تنقبضون."
وعلى الرغم من المظهر المخيف للإصبع المخلوع والتوقف القصير في اللعب، أظهر دوسينا صلابة ملحوظة. فقد تم تضميد المدافع بسرعة على يد الطاقم الطبي لنادي كومو، ومن اللافت أنه واصل اللعب في الدقائق الست المتبقية من المواجهة التدريبية المختصرة، ليضمن حفاظ الفريق الإيطالي على شباكه نظيفة.
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر ليفربول وكومو في المرحلة المقبلة؟
وبعد هذه المواجهة المزدوجة الشاقة أمام سيسك فابريجاس وفريقه، سيحوّل ليفربول كامل اهتمامه الآن إلى موسم الدوري الإنجليزي المقبل. وفي الوقت نفسه، سيتابع كومو تعافي دوسينا عن كثب استعدادًا لعودته المرتقبة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، على أمل أن يتفادى أي مشكلات طويلة الأمد.
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