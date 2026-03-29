أدي هوتر يكسر صمته بشأن الشائعات حول توليه منصب المدير الفني لتوتنهام بعد رحيل إيغور تودور
هوتر يتحدث عن الشائعات المتعلقة بتوتنهام
في أعقاب إقالة تودور من توتنهام، اشتدت التكهنات حول احتمال تعيين هوتر. وقرر المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، والذي ظل بلا نادٍ منذ مغادرته موناكو في أكتوبر، الرد على الشائعات المتزايدة من خلال إصدار بيان رسمي لوسائل الإعلام لتوضيح موقفه المهني الحالي.
ووفقًا لـ"سكاي سبورتس النمسا"، قال: "في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، تزايدت الشائعات التي تربطني بأندية مختلفة. لكن، كما قلت بالفعل فور انتهاء فترة عملي في موناكو، أرغب بشكل أساسي في العودة للعمل كمدرب رئيسي في أقرب وقت ممكن مع بداية الموسم الجديد. ولم يتغير موقفي بشأن هذا الموضوع منذ ذلك الحين".
توتنهام في حالة اضطراب بعد رحيل تودور
ويأتي توقيت تصريح هوتر بمثابة ضربة أخرى لفريق توتنهام، حيث يبدو أن صفقة التعاقد مع المدرب النمساوي قد أُجلت حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.
اتخذ توتنهام قرارًا بالانفصال عن تودور يوم الأحد بعد سلسلة كارثية من سبع مباريات فشلت في وقف تراجع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء قرار إقالة تودور عقب هزيمة مذلة بنتيجة 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست، وهي نتيجة تركت الفريق اللندني في المركز السابع عشر. يتورط توتنهام بشدة في معركة الهبوط التي لم يكن ليتوقعها أحد في بداية الموسم.
حالة من الذعر في توتنهام
تزداد الأوضاع في ملعب توتنهام هوتسبير خطورة مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة. بعد الخسارة أمام فورست، يتقدم توتنهام بفارق نقطة واحدة فقط على منافسه اللندني وست هام يونايتد، الذي يحتل المركز الأخير المؤدي إلى الهبوط. ولم يؤدِ عدم الاستقرار على مقاعد البدلاء سوى إلى زيادة القلق المحيط بمستقبل النادي في الدوري الممتاز.
ويعكس إقالة تودور بعد فترة قصيرة جدًا اليأس الذي ينتاب مجلس الإدارة في البحث عن حل يضمن بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن تردد هوتر يشير إلى أنهم قد يضطرون للبحث في مكان آخر عن حل فوري.
ما هي الخطوة التالية لتوتنهام؟
يتعين على إدارة توتنهام الآن أن توجه اهتمامها نحو مرشحين آخرين مستعدين لتولي مهمة إنقاذ قصيرة الأمد. وكان النادي يأمل في التوصل سريعًا إلى بديل رفيع المستوى لإعادة الحيوية إلى تشكيلة الفريق التي بدت تفتقر إلى الثقة تحت قيادة تودور القصيرة.
من المرجح أن تتكثف عملية البحث عن مدرب خلال الأيام المقبلة، حيث يبحث مجلس الإدارة عن مدرب قادر على إبعاد الفريق عن المراكز الثلاثة الأخيرة. سيعود توتنهام إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة خارج أرضه أمام سندرلاند يوم 12 أبريل.