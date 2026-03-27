أدييمي - بوروسيا دورتموند، تجديد العقد في انتظار: هل تعود خيار الدوري الإيطالي إلى الواجهة؟ يوفنتوس ونابولي وغيرهما

هل تتذكرون عندما كانت يوفنتوس تصر على التعاقد مع كريم أدييمي؟ كان ذلك في صيف 2024، ثم تحول اهتمامهم إلى نيكو غونزاليس؛ وفي العام التالي حاول نابولي التعاقد معه، وكان هناك اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند، لكن اللاعب نفسه لم يكن مقتنعاً تماماً. والآن قد تفتح أبواب الدوري الإيطالي من جديد. اللاعب المولود عام 2002 أصبح على هامش مشروع النادي الألماني، ولم يعد لاعباً أساسياً، وينتهي عقده في يونيو 2027، ولا يوجد في الوقت الحالي ما يدعو للتفكير في تجديده. ولهذا السبب، يمكن للاعب أن يغادر دورتموند قبل عام من انتهاء عقده لتجنب خسارته مجاناً.



