أديداس تبعث بجرعة كبيرة من الحنين إلى كرة القدم في التسعينيات مع حذاء Predator EQT الجديد

في أحدث إصدار من سلسلة إعادة الإصدار الرائعة، أطلقت adidas حذاء Predator EQT - تكريماً لعصر adidas Equipment الذي يعد مرادفاً تماماً لجماليات كرة القدم في أوائل التسعينيات.

يتميز التصميم النظيف للغاية بثلاثة خطوط فضية معدنية تبرز على قاعدة سوداء داكنة، مع اللون الأخضر المميز لعلامة adidas Equipment الذي يشكل حدودًا حولها. يتم تعزيز المظهر البسيط بشكل أساسي بنمط فضي مجرد على مقدمة القدم، مع نفس اللون الأخضر على نعل الحذاء. يوجد الشعار الأيقوني للعلامة التجارية على الكعب واللسان القابل للطي، إلى جانب عبارة "EQT 1991".