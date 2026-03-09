adidas
أديداس تبعث بجرعة كبيرة من الحنين إلى كرة القدم في التسعينيات مع حذاء Predator EQT الجديد
أديداس تطلق حذاء Predators الكلاسيكي
في أحدث إصدار من سلسلة إعادة الإصدار الرائعة، أطلقت adidas حذاء Predator EQT - تكريماً لعصر adidas Equipment الذي يعد مرادفاً تماماً لجماليات كرة القدم في أوائل التسعينيات.
يتميز التصميم النظيف للغاية بثلاثة خطوط فضية معدنية تبرز على قاعدة سوداء داكنة، مع اللون الأخضر المميز لعلامة adidas Equipment الذي يشكل حدودًا حولها. يتم تعزيز المظهر البسيط بشكل أساسي بنمط فضي مجرد على مقدمة القدم، مع نفس اللون الأخضر على نعل الحذاء. يوجد الشعار الأيقوني للعلامة التجارية على الكعب واللسان القابل للطي، إلى جانب عبارة "EQT 1991".
- Getty
ما هو adidas Equipment؟
تم طرح adidas Equipment لأول مرة في عام 1991، وكان الهدف منه أن يكون خطًا عمليًا وبسيطًا يغطي العديد من الرياضات، حيث تم التخلي عن كل شيء عدا الأساسيات للتركيز بشكل كامل على الأداء باستخدام لوحة ألوان بسيطة من الأخضر والأسود والأبيض. لا تزال القطع الأصلية التي تحمل الشعار الشهير الذي ميزها مرغوبة من قبل جامعي الملابس الرياضية القديمة في جميع أنحاء العالم.
في عالم كرة القدم، تعتبر هذه العلامة التجارية مرادفًا للقمصان الفضفاضة والسراويل القصيرة التي كانت رائجة في ذلك الوقت، والتي كان يرتديها لاعبو فرق مثل أرسنال وليفربول وبايرن ميونيخ. أصبح نموذج الزي الرياضي شهيرًا بشكل غير متوقع ويمكن التعرف عليه على الفور، حيث يتميز بثلاثة خطوط سميكة متباينة الألوان على الكتف الأيمن والساق اليسرى من السروال، وشعار Equipment في منتصف الصدر.
العودة إلى الملعب
في حين أن القطع الأصلية تعتبر كنزًا بالنسبة للعديد من هواة جمع التحف، استفادت adidas من شعبية هذه العلامة التجارية على مر السنين من خلال طرح مجموعات من الملابس الرياضية والملابس اليومية والأحذية الرياضية، ولكن هذه المرة تعتبر عودة نادرة إلى الملاعب. تم الكشف عن adidas Equipment Predator Precision في عام 2000، وتم إصدار مجموعة Predator Freak EQT في عام 2021 للاحتفال بمرور 30 عامًا على إطلاق هذه المجموعة، على الرغم من أنها لم تلقى رواجًا واسعًا.
- adidas
الأمور الفنية
تدفع حذاء Predator الجديد من adidas سلسلة Equipment إلى العصر الحديث، وعلى الرغم من أن الحذاء لا يزال بسيطًا، إلا أنه يتميز ببعض اللمسات العصرية.
تم تصميمه بهيكل جديد خفيف الوزن، ويتميز بلوحة "Powerspine" من عملاق الملابس الرياضية الألماني المدمجة في النعل لتعزيز الثبات، مما يمنح الرياضي مزيدًا من القوة والدقة مع كل ضربة للكرة.
حذاء adidas Predator EQT متوفر الآن عبر الإنترنت وفي متاجر تجزئة مختارة.
