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علي رفعت

أدمن منصات التتويج.. الثلاثية خلف طلب زيدان الغريب لفرنسا وتكرار التاريخ ليس بالصعب عليه!

فقرات ومقالات
فرنسا
كأس العالم
زين الدين زيدان

هل يسعى زيدان لكسر رقم ديشان؟!

يقف الشارع الرياضي الفرنسي والعالمي اليوم الثلاثاء على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة مع تقديم الأسطورة زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا خلفًا للفرنسي ديدييه ديشان الذي أتم مسيرة طويلة استمرت نحو 14 عاماً على رأس العارضة الفنية للديوك. 

وتأتي هذه الخطوة لتفتح صفحة جديدة في سجلات الكرة الفرنسية وسط تطلع هائل من الجماهير لرؤية قائد الجيل الذهبي وهو يتولى مقاليد الأمور الفنية للمنتخب الأول في مرحلة تتطلب الكثير من الإبداع والرؤية الاستراتيجية النافذة. 

وقد جاءت هذه اللحظة المرتقبة لتنهي فترة طويلة من التكهنات والانتظار عقب مسيرة حافلة لسلفه شهدت خوض 187 مباراة دولية وتحقيق إنجازات بارزة على الصعيدين القاري والعالمي.


  • طلب 8 سنوات ورغبة في بناء امبراطورية

    لم يكن المقترح الذي قدمه زين الدين زيدان للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتوقيع عقد يمتد لـ 8 سنوات مجرد تفصيل إداري عادي أو طلب عابر بل حمل في طياته أبعادًا استراتيجية عميقة تشرح فلسفته الخاصة في الإدارة الفنية. 

    ورغم أنه لم يتم الإعلان إلا عن أربع سنوات فقط، إلا أنه من المؤكد أن زيدان يملك وعودًا بالتمديد حال قدم إشارات نجاح في فترته الأولى مع الديوك.

    يرغب زيدان في الحصول على المساحة الزمنية الكافية لإعادة تدوير دماء المنتخب الفرنسي وإحلال عناصر شابة جديدة بدلًا من الحرس القديم دون الوقوع تحت ضغط التقييم السريع عقب أول تعثر في المواعيد القارية. 

    يغطي هذا العقد الممتد أربع بطولات كبرى متتالية تشمل كؤوس الأمم الأوروبية في 2028 و2032 بالإضافة إلى كؤوس العالم في 2030 و2034 مما يمنحه الاستقرار الكامل لتطبيق أفكاره التكتيكية وتطوير مشروع كروي طويل الأجل يضمن استمرار الديوك في القمة لسنوات قادمة.


    • إعلان

  • الثلاثية والبحث عن المجد المفقود


    يتجاوز طلب زيدان لهذه المدة الطويلة حدود الاستقرار الفني ليلمس الرغبة الشديدة لدى مدرب أدمن اعتلاء منصات التتويج في كتابة التاريخ من أوسع أبوابه.

    يعلم الجميع أن زيدان هو المدرب الوحيد في تاريخ الكرة الأرضية الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية مع نادي ريال مدريد الإسباني وهو إنجاز أعجازي جعل طموحه مع المنتخبات لا يقل عن ذلك القدر من العظمة. 

    البحث عن تحقيق الثلاثية أو حصد ثلاث أو أربع بطولات كبرى متتالية مع المنتخب هو المحرك الأساسي لشغف مدرب فضّل الابتعاد عن الملاعب لسنوات طويلة في انتظار هذه الفرصة الاستثنائية.

    يسعى زيدان إلى كتابة فصل جديد يعادل فيه أو يتجاوز الإنجازات التاريخية التي تحققت سابقًا باسمه كلاعب عندما جمع بين كأس العالم واليورو لأول مرة في التاريخ ولم يكررها خلفه سوى المنتخب الإسباني، ليرسخ اسمه كأعظم شخصية كروية عرفتها البلاد.


  • وفرة المواهب وضمان الاستمرارية التكتيكية


    يمتلك المنتخب الفرنسي زادًا بشريًا هائلًا وخزانًا لا ينضب من المواهب الكروية الشابة وهو المعطى الرياضي الذي يجعل حلم الهيمنة على الكرة العالمية ممكنًا وقابلًا للتحقيق. 

    يتيح التواجد لفترة طويلة الاستغلال الأمثل لذروة عطاء النجوم الحاليين وعلى رأسهم كيليان مبابي مع إعداد الجيل الذي يليهم بنفس الفلسفة الهجومية المرنة.

    تعتمد رؤية زيدان على الاستفادة من هذا العمق الكروي الكبير لتفادي هبوط المنحنى في المستقبل، وتشكيل دكة بدلاء مدججة بالحلول التي تضمن المنافسة الشرسة في كل محفل دولي يخوضه الديوك. قدرة المدرب على المداورة واكتشاف الخامات الواعدة ستكون هي السلاح الأبرز لمواجهة تقلبات المنافسات القارية وتجهيز تشكيلات قادرة على حسم المباريات المعقدة.


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  • فرض الشروط وترسيخ الأسطورة الخالدة


    يعكس طلب العقد الطويل هيبة زيدان التاريخية كلاعب ومدرب واقتناعه الكامل بأن تدريب المنتخبات يمنحه التوازن المثالي بين العمل الفني عالي المستوى والابتعاد عن الإرهاق اليومي المستمر في الأندية. 

    يضمن زيدان بهذا المقترح استقلالية كاملة في اتخاذ القرارات الرياضية وتعيين طاقمه المعاون الموثوق بقيادة دافيد بيتوني وحميدو مساعيدي دون وجود أي تدخلات إدارية قد تعرقل مساره الفني. النجاح في تكرار سيناريو الهيمنة التاريخية سيجعل منه الشخصية الرياضية الأكثر تكاملًا في تاريخ اللعبة بعدما جمع بين المجد كلاعب توج بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وسيد للكرة الأوروبية كمدرب لريال مدريد بثلاثيته التاريخية وقائد لحقبة ذهبية جديدة للمنتخب الفرنسي.


  • بيت القصيد


    تأتي عودة زين الدين زيدان إلى التدريب عبر بوابة المنتخب الفرنسي لتؤكد أن الطموح لا حدود له لدى أساطير اللعبة. 

    الإصرار على عقد ممتد يثبت أن الهدف ليس مجرد التواجد في الملاعب بل رسم معالم عصر جديد يتسيد فيه الديوك عرش الكرة العالمية لسنوات طويلة. 

    تكرار الإنجازات الاستثنائية التي صنعها سابقًا في ملاعب الأندية والمنتخبات كلاعب ومدرب لم يعد أمرًا مستحيلًا بل أصل مسطور في أجندة مدرب يعشق التحديات الكبرى ويسعى دائمًا لجعل التاريخ يكرر نفسه تحت قيادته الفنية.