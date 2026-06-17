"لا يصلح أن يقال عليه ملعبًا" .. أدريان رابيو يعرب عن استيائه بعد مواجهة السنغال رغم فوز فرنسا

على الرغم من حصول «البلوز» على ثلاث نقاط بفضل أداء فعال، إلا أن رابيو انتقد بشدة حالة أرضية الملعب المعروف أيضًا باسم «ميتلايف ستاديوم».

وقد تم تركيب عشب صناعي مؤقت في هذا الملعب — الذي يُعد ملعبًا لفريقي «نيويورك جاينتس» و«نيويورك جيتس» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) — خصيصًا من أجل البطولة، لكن من الواضح أن عملية الانتقال لم تكن سلسة.

ولم يتردد لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاماً، الذي لعب المباراة بأكملها وقدم تمريرة حاسمة لبرادلي باركولا، في التعبير عن رأيه في تقييمه بعد المباراة.

وقال رابيو عند حديثه عن الظروف بعد المباراة: "الملعب... لا أعرف حتى إن كان يمكن تسميته بذلك. بدا لي أشبه بسطح اصطناعي - صلب جداً وجامد جداً".