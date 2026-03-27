خلال بث مباراة من دوري كرة القدم الصالات «آيكون ليغ» الذي أسسه بنفسه، أشار بطل العالم لعام 2014، بصفته معلقًا مشاركًا، إلى فيديريكو فالفيردي على وجه الخصوص باعتباره مصدر خطر على فريق «الريال».
"أداؤه رائع للغاية في الوقت الحالي": توني كروس يحتفي بأحد نجوم ريال مدريد بطريقة مميزة
وأكد كروس أن الأوروغواياني "يحلق فوق الملاعب"، قائلاً: "أدائه الحالي مذهل حقاً". وأضاف أن زميله السابق في المنتخب هو لاعب قيادي في ريال مدريد، حتى بعيداً عن أدائه الرياضي على أرض الملعب. "إنه شخص لا يتمتع بالمهارة فحسب، بل بالروح القتالية أيضاً"، أوضح كروس.
يعد فالفيردي حالياً بلا شك أحد أفضل اللاعبين في أوروبا من حيث المستوى، وقد أكد أهميته لريال مدريد بشكل خاص في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. في الفوز 3-0 في مباراة الذهاب، سجل لاعب الوسط المتعدد المواهب جميع الأهداف الثلاثة بطريقة مذهلة في بعض الأحيان.
وفي غياب داني كارفاخال، يتولى فالفيردي الآن شارة القيادة. وفي جميع المسابقات، سجل 20 مشاركة في الأهداف بعد 42 مباراة رسمية هذا الموسم، على الرغم من أنه لعب معظمها في مركز الظهير الأيمن.
فاز كروس وفالفيردي معًا بدوري أبطال أوروبا مرتين
وقد خاض كروس، إلى جانب فالفيردي، ما مجموعه 187 مباراة مع ريال مدريد، وفاز مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا باثنين من ألقابه الستة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.
لكن كروس، الذي لعب في كلا الناديين خلال مسيرته الناجحة للغاية، لم يقدم أي توقعات بشأن هذه المواجهة المرتقبة. من الواضح أن دفاع ميونيخ ينتظره مهمة ضخمة - ربما تكون الأكبر في الموسم حتى الآن. إلى جانب فالفيردي، يمر كيليان مبابي، الذي تعافى من الإصابة، بأفضل حالاته أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمدرب ألفارو أربيلوا الاعتماد على فينيسيوس جونيور أو أردا غولر في الهجوم.
بايرن ميونيخ يطارد الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الألماني
لكن هجوم بايرن ميونيخ يزخر حاليًا بالثقة بالنفس أيضًا. ففي الدوري الألماني، سجل هاري كين ومايكل أوليسي ولويس دياز وزملاؤهم 97 هدفًا بعد 27 جولة. وبذلك، أصبح الرقم القياسي الذي سجله الفريق بنفسه في موسم 1971/72 مهددًا بشكل كبير، حيث كان بطل ألمانيا قد سجل 101 هدفًا في ذلك الموسم.
ستقام مباراة الذهاب في ملعب البرنابيو الأسطوري بعد حوالي أسبوعين، في 7 أبريل. وبعد ثمانية أيام، ستقام مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ. وينتظر الفائز في نصف النهائي فريق باريس سان جيرمان أو ليفربول.
فيديريكو فالفيردي: إحصائيات أدائه مع ريال مدريد هذا الموسم
الألعاب اثنان وأربعون هدف 8 تمريرات حاسمة 12