أداني: "غاسبيريني يستحق الاحترام والتوضيح، وعلى روما أن تمتلك الشجاعة لتقول الحقيقة كما هي"

عند تحليل الخلافات المحتملة بين غاسبيريني وروما، علق ليلي أداني في استوديوهات برنامج «لا دومينيكا سبورتيفا» على الوضع قائلاً: «يبدو لي أن روما تعرفت على غاسبيريني خلال الموسم، ولهذا السبب نشأت الخلافات والمشاكل. لكن غاسبيريني مدرب معروف، فقد بذل جهوداً كبيرة تجاه النادي على مدى أشهر، لكنهم وصلوا الآن إلى نقطة أصبح فيها ما قدمه أكثر مما حصل عليه لتحقيق الهدف. إنه أحد أكثر المدربين ثورية في السنوات العشر الأخيرة، وقد اختاره النادي لهذا السبب، لذا أعتقد أنه بالإضافة إلى الاحترام، يستحق أيضاً توضيحاً من جانب الملاك؛ وإلا فإن هذا المشروع لن ينطلق أبداً. هل سيتعب؟ لا أعرف، سيتوقف الكثير على الردود التي سيقدمها له النادي".



