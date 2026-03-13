أداما تراوري في دوري كرة القدم الأمريكية؟ نجم وست هام يُقال له إنه يشبه «لاعب كمال أجسام مصغر» بينما يشرح مساعد المدرب سبب منع الجناح من ممارسة رفع الأثقال

قدم جيميز، الذي يشغل حالياً منصب مساعد نونو إسبيريتو سانتو في فريق وست هام، وصفاً حيّاً للبنية الجسدية غير النمطية للاعب الإسباني، مشيراً إلى أنه يبرز حتى في دوري يزخر بالرياضيين ذوي المستوى العالي. وقال جيميز لشبكة "كادينا سير": "يتمتع ببنية جسدية غير معتادة بالنسبة للاعب كرة قدم. إنه أشبه بلاعب في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)؛ يبدو وكأنه لاعب كمال أجسام مصغر". وبينما أقر جيميز بالقوة الهائلة التي يتمتع بها الجناح، شدد على أهمية المهارة الفنية على القوة البدنية الخام: "القدرة البدنية مهمة، لكن المهم هو الكرة. أعطوني لاعبين يعرفون كيف يلعبون كرة القدم. عندما تصبح القدرة البدنية مهمة، لا يزال عليك أن تكون جيداً مع الكرة. أعتقد أن على اللاعبين أن يلعبوا كرة القدم، وكل شيء آخر هو مكافأة إضافية".