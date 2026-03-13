Getty Images Sport
ترجمه
أداما تراوري في دوري كرة القدم الأمريكية؟ نجم وست هام يُقال له إنه يشبه «لاعب كمال أجسام مصغر» بينما يشرح مساعد المدرب سبب منع الجناح من ممارسة رفع الأثقال
لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يتمتع ببنية جسدية تضاهي نجوم دوري كرة القدم الأمريكية
لطالما كان التطور البدني لتراوري موضوعًا متكررًا في كرة القدم الأوروبية، لكن انتقاله الأخير إلى وست هام أدى إلى اشتداد النقاش حول هذا الموضوع. وفي حين أن معظم الرياضيين النخبة يلجأون إلى تدريبات المقاومة لبناء القوة اللازمة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن تضخم عضلات تراوري الطبيعي واضح للغاية لدرجة أن المزيد من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية يُعتبر عائقًا. وقد أدى ذلك إلى فرض "حظر رسمي على رفع الأثقال" بهدف الحفاظ على رشاقة الجناح وضمان ألا تؤثر كتلة عضلاته الكبيرة على تسارعه القياسي وسرعته القصوى.
جيميز يتحدث عن "لاعبي كمال الأجسام المصغرين"
قدم جيميز، الذي يشغل حالياً منصب مساعد نونو إسبيريتو سانتو في فريق وست هام، وصفاً حيّاً للبنية الجسدية غير النمطية للاعب الإسباني، مشيراً إلى أنه يبرز حتى في دوري يزخر بالرياضيين ذوي المستوى العالي. وقال جيميز لشبكة "كادينا سير": "يتمتع ببنية جسدية غير معتادة بالنسبة للاعب كرة قدم. إنه أشبه بلاعب في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)؛ يبدو وكأنه لاعب كمال أجسام مصغر". وبينما أقر جيميز بالقوة الهائلة التي يتمتع بها الجناح، شدد على أهمية المهارة الفنية على القوة البدنية الخام: "القدرة البدنية مهمة، لكن المهم هو الكرة. أعطوني لاعبين يعرفون كيف يلعبون كرة القدم. عندما تصبح القدرة البدنية مهمة، لا يزال عليك أن تكون جيداً مع الكرة. أعتقد أن على اللاعبين أن يلعبوا كرة القدم، وكل شيء آخر هو مكافأة إضافية".
تطبيق نونو لسياسة «عدم الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية»
تدعم البروتوكولات الصارمة التي يطبقها نونو إسبيريتو سانتو، مدرب وست هام، الملاحظات الفنية التي أبداها جيميز. وباعتباره قد درب تراوري سابقًا في ولفرهامبتون، فإن نونو يدرك جيدًا أن الجينات الوراثية للاعب البالغ من العمر 30 عامًا تتحدى قواعد علم الرياضة التقليدية. "إنه أمر لا يصدق؛ إنها الجينات"، أوضح نونو عند تأكيده الحظر. "لقد أخبرته بالفعل أنه لا يمكنه الذهاب [إلى صالة الألعاب الرياضية]. إنه أمر عليه أن يدركه: أنه يرفع أوزانًا أكثر من اللازم بالفعل. فهو يحمل وزنًا كافيًا. سيقوم بتمارين وقائية في صالة الألعاب الرياضية، لكنه لن يرفع أوزانًا ثقيلة".
إيجاد التوازن بين القوة والإنتاج
يجب على تراوري أن يكيّف قدراته البدنية الفريدة مع النظام التكتيكي لنونو حتى يتمكن من المشاركة بانتظام في التشكيلة الأساسية. وعلى الرغم من سمعته "الوحشية"، فقد لعب الجناح في الغالب كبديل مؤثر، حيث واجه صعوبة في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية بدلاً من جارود بوين وكريسنسيو سمرفيل. يجب على تراوري أن يثبت أن نظامه "الخالي من الأوزان" قد أعده لجدول مباريات وست هام المزدحم، حيث يستعد الفريق لمواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولية.
إعلان