"أداء مذهل للغاية" - ماكس داومان يحظى بإشادة كبيرة من نجم تشيلسي السابق بعد تأثيره الرائع في فوز أرسنال على إيفرتون
مقدمة ستغير قواعد اللعبة
كافح أرسنال لمدة 89 دقيقة لكسر دفاع إيفرتون الصلب. وعلى الرغم من المحاولات المبكرة من بوكايو ساكا ونوني مادويكي، إلا أن «المدفعجية» افتقروا إلى اللمسة القاتلة. لكن كل شيء تغير عندما أشرك ميكيل أرتيتا داومان البالغ من العمر 16 عامًا، الذي لعب دورًا رئيسيًا في صنع الهدف الأول الذي سجله فيكتور جيوكيريس في الدقائق الأخيرة، قبلأن ينطلق بمفرده ليتغلب على دفاع إيفرتون ويسدد الكرة في المرمى الخالي. وفي حديثه إلى راديو بي بي سي 5، أشار نيفين إلى التحول الفوري في زخم المباراة، قائلاً: "إبداع ماكس داومان... لقد صنع الهدف الأول – لقد غير مجرى المباراة بمجرد دخوله. تلك اللحظة الأخيرة التي ركض فيها طول الملعب كانت مذهلة للغاية. سيبقى ذلك في الذاكرة لسنوات عديدة قادمة."
السباق الفردي التاريخي
في حين أن الهدف الأول جلب الراحة، فإن الهدف الثاني جلب الخلود. ومع انشغال جوردان بيكفورد في منطقة الهجوم، أبعد داومان الكرة وانطلق في سباق مذهل لمسافة 75 ياردة. "تلك اللحظة – لا تفوتوها"، حث نيفين. "عليكم أن تنتظروا حتى يستمروا في الجري والجري. تتصاعد الإثارة أكثر فأكثر حتى سدد ماكس داومان الكرة في الشباك. إنها لحظة كروية رائعة." في عمر 16 عاماً و73 يوماً، أصبح داومان رسمياً أصغر هداف في تاريخ الدوري.
رباطة جأش لا تصدق تحت الضغط
أكثر ما لفت انتباه المراقبين هو النضج الذي أظهره خريج الأكاديمية. ففي مواجهة مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز في سباق حامٍ على اللقب، بدا داومان وكأنه لاعب مخضرم. وقال نيفين: «حسنًا، كمدرب تتخذ قرارات مصيرية، وقد غيّر قرار إشراك هذا الشاب [ماكس داومان] مجرى المباراة برمتها».
تأثير ذلك على سباق اللقب
وبصرف النظر عن الرقم القياسي، فإن مساهمة داومان قد ضمنت ثلاث نقاط حاسمة أبعدت أرسنال أكثر عن مانشستر سيتي. ويعتقد نيفين أن بروز هذا الشاب يمثل نقطة تحول في طموحات النادي نحو الفوز بالألقاب. واختتم الخبير قائلاً: "يا له من فرق أحدثه هذا الشاب، ليس فقط في هذه المباراة، بل في موسم أرسنال بأكمله". ومع وصول الزخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، يوجه الغانرز الآن تركيزهم نحو دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس كاراباو المهم.
