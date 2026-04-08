لم يتمكن مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس من ترك انطباع جيد في عودته إلى ملعب «إستاديو خوسيه ألفالادي»، وفقًا لعدد من وسائل الإعلام البرتغالية. وشهد السويدي فوز فريقه في اللحظات الأخيرة بفضل هدف رائع من كاي هافيرتز، لكنه كان شبه غائب عن الأنظار طوال المباراة.
ترجمه
أداء مخيب للآمال يثير انتقادات شديدة لمهاجم أرسنال: «بدا وكأنه يرتدي قناعاً»
عاد جيوكيريس مساء الثلاثاء إلى الملعب الذي قدم فيه، بين عامي 2023 و2025، عرضاً مذهلاً وسجل أهدافاً وفيرة. ومع ذلك، عانى المهاجم الرائع من صعوبة في الحفاظ على مستواه هذا مع أرسنال، كما كان الحال مساء الثلاثاء. وخلصت صحيفة «أ بولا» إلى القول: «احتفل المهاجم بهدفه وهو يرتدي قناعاً، لكنه بدا وكأنه مقنع هو نفسه: فقد كان بالكاد مرئياً».
كما انتقدت وسائل إعلام أخرى أداء المهاجم السابق لسبورتنج. وأشارت صحيفة "أوجوجو" إلى أن المهاجم، الذي سجل 97 هدفاً مع العملاق البرتغالي، تم "قمعه في مهده" تماماً، بينما لاحظت صحيفة "بوبليكو" أن جيوكيريس كان "غائباً إلى حد كبير عن المباراة".
توضح الإحصائيات الصورة كاملةً: لم يلمس المهاجم الكرة سوى سبع عشرة مرة خلال التسعين دقيقة التي منحه إياها ميكيل أرتيتا. وللحظة، بدا وكأن جيوكيريس لعب دوراً أساسياً في الهدف الافتتاحي الذي سجله مارتين زوبيمندي، لكن السويدي كان قد مرر الكرة إلى الإسباني الصغير من موقع تسلل. فتم إلغاء الهدف وظلت النتيجة متعادلة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.
بينما كان جيوكيريس يكافح من أجل دفع فريقه إلى الأمام، اضطر أرتيتا إلى اللجوء إلى مقاعد البدلاء لإحداث اختراق. وتبين أن إشراك غابرييل مارتينيلي وهافرتز كان نقطة التحول، حيث سجل الأخير هدف الفوز الرائع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح أرسنال تقدمًا ثمينًا قبل مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل.
تنتظر «المدفعجية» أسابيع مثيرة، حيث لا يزال الفريق في السباق على لقبين: لقب الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا. ويأمل أرتيتا أن يستعيد مهاجمه مستواه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. ويستضيف الفريق نادي بورنموث هذا الأسبوع، تليها مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
وقد سجل جيوكيريس، الذي لعب دوراً رئيسياً في تأهل السويد إلى كأس العالم الأسبوع الماضي، 17 هدفاً في 44 مباراة رسمية مع الفريق اللندني حتى الآن.