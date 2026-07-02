أخيرًا تحطمت القيود .. قرار مفاجئ من الدوري الإسباني ينهي معاناة برشلونة الأزلية في الميركاتو!

التأثير المباشر الأبرز لهذا التغيير هو الطريقة التي يمكن لبرشلونة من خلالها الاستفادة من الأموال المتأتية من مبيعات اللاعبين، ففي السابق، لم يكن بإمكان النادي إعادة استثمار سوى جزء ضئيل من أي رسوم انتقال متلقاة.

أما الآن، فقد أصبح النادي حرًا في إنفاق كامل عائداته، وعلى سبيل المثال، يمكن الآن توجيه مبلغ الـ 11 مليون يورو الذي تم الحصول عليه مقابل انتقال أنسو فاتي ومبلغ الـ 3 ملايين يورو مقابل انتقال إيناكي بينيا بالكامل نحو التعاقدات الجديدة، وينطبق المبدأ نفسه على صفقة بيع مارك كاسادو المحتملة بقيمة 30 مليون يورو.

علاوة على ذلك، نجح النادي الكتالوني في خفض جزء كبير من نفقات الرواتب، حيث أدى رحيل اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة بالفعل إلى توفير حوالي 58 مليون يورو في ميزانية الرواتب.

ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم أكثر مع استعداد النادي لرحيل مارك-أندريه تير شتيجن وكاسادو المحتمل، وقد سهّلت هذه المرونة المكتسبة حديثًا بالفعل انضمام أنتوني جوردون وسمحت للنادي بمواصلة سعيه لضم نجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز.