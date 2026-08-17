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أخرجهم من كأس إيطاليا أمام فريق درجة ثانية.. جاتوزو يعتذر للاتسيو!
مغمورون يحققون مفاجأة مدوية
عانى لاتسيو من خروج مبكر ومرير من كأس إيطاليا بعد سقوطه في هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-0 أمام مانتوفا على ملعب الأولمبيكو. وعلى الرغم من سيطرته على مجريات اللقاء في بدايته، أهدر الفريق سلسلة من الفرص المحققة عن طريق ماتيو كانتشيلييري وبولاي ديا، قبل أن يدفع فرانشيسكو رووكو الكرة ليمنح الضيوف التقدم في الدقيقة 75. وارتد سعي محموم متأخر لإدراك التعادل بشكل درامي عندما ثبّت إسماعيل كاياتزو المفاجأة عبر هجمة مرتدة قاتلة في الوقت بدل الضائع.
- Getty Images Sport
المدرب يتحمل المسؤولية
وفي تصريحات لشبكة Sportmediasetعقب صافرة النهاية، قدّم جاتوزو اعتذاراً صريحاً عن الأداء الباهت لفريقه قائلاً: «إنها ضربة قاسية. أنا أتحمّل المسؤولية لأن هذا هو الصواب، لكن الوقت الآن هو للصمت والعمل الجاد. أتحمّل المسؤولية كاملة. كنا نعلم أن أمامنا الكثير من العمل. الأمر مؤلم الآن، وعلينا أن نعتذر. سنمضي قدماً، وأنا بالتأكيد أقف إلى جانب هؤلاء اللاعبين الذين يبذلون كل ما لديهم».
كما أشار المدرب إلى الأداء السلبي في الشوط الأول الذي سمح للضيوف باستعادة ثقتهم قائلاً: «لدينا الكثير من الجوانب التي ينبغي تحسينها. هذه اللحظة موجعة، لكن علينا أن نبقى أقوياء. صحيح أننا صنعنا بعض الفرص، لكن في الشوط الأول أدّينا الأمور بشكل منقوص: لم نكن يوماً حازمين بما يكفي ومنحناهم مساحات كبيرة. أفضّل أن يصنع اللاعبون الفرص ويهدروها. منذ اليوم الأول، أدركنا أن علينا أن نتماسك ونبذل الجهد. لا يمكننا الخروج من هذا الوضع إلا بالعمل الجاد والرغبة في تقديم موسم جيد».
المدرب يرفض ذرائع الانتقالات
ورفض المدير الفني السابق لميلان التذرع بإمكانية إجراء صفقات انتقالات، مطالبًا بتحمّل المسؤولية الكاملة من قِبل اللاعبين على أرض الملعب: "اليوم لا يتعلق الأمر بسوق الانتقالات، بل باللاعبين الذين نزلوا إلى الميدان. من السهل أن نقول إننا نفتقد هذا اللاعب أو ذاك. ما نحتاجه الآن هو تحمّل المسؤولية، ثم سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة."
ودعا إلى الهدوء خلف الكواليس في محاولة لإصلاح العلاقة مع قاعدة جماهيرية تتزايد إحباطها: "الشباب يعملون بشكل جيد، وهم متحمسون للعمل. لقد غيّرنا الكثير. نعمل منذ 40 يومًا وهناك رغبة كبيرة والتزام. لكن هذه الليلة مريرة ويصعب تقبّلها؛ نأمل أن نُحسن التعامل مع هذا الوضع وأن نعمل بسلام. نعلم أن الناس في الخارج غير راضين، ونأمل أن نقلب هذا الوضع أيضًا."
- Getty Images Sport
متطلبات الروزنامة المحلية تفرض ردًّا
هذه الهزيمة المذلة تُنهي بشكل مفاجئ مشوار لاتسيو في الكأس، لتجعله يركّز فقط على مباريات الدوري المحلي دون أي تشتيت أوروبي.
ويواجه جاتوزو مهمة عاجلة لإعادة الروح المعنوية قبل أن ينتقل الفريق لمواجهة بولونيا في افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس.
وسوف تتصاعد الضغوط في العاصمة بسرعة إذا فشل الفريق الروماني في تقديم ردّ حاسم على أرضية ملعب ريناتو دال آرا.
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