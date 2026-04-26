"أخذوا ملعبه" .. والد إندريك يهاجم ريال مدريد ويكشف دور زوجة النجم الشاب في ليون

يواجه ريال مدريد انتقادات جديدة بشأن تعامله مع المواهب الشابة، وذلك في أعقاب التصريحات القوية التي أدلت بها عائلة إندريك. فقد واجه النجم البرازيلي الصاعد، الذي وصل إلى العاصمة الإسبانية وسط توقعات كبيرة، صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة تحت قيادة تشابي ألونسو. وأدى هذا النقص في الفرص في نهاية المطاف إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو قرار يبدو الآن أنه قد غيّر مستواه وعقليته على أرض الملعب.

أثناء حديثه عن فترة إندريك في إسبانيا، استخدم دوجلاس سوسا تشبيهًا لافتًا لوصف الموقف، مشيرًا إلى أن ابنه حُرم من الشيء الوحيد الذي يقدّره أكثر من أي شيء آخر – لعب كرة القدم. وقال دوجلاس لشبكة ESPN البرازيلية: "لقد سلبوه ملعبه".