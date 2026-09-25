أختها مرت دون مشكلة في الدوري المصري.. طرد حارس تركيا بسبب لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء!

شهدت مواجهة منتخبي تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، بعدما أشهر الحكم الألماني فيليكس زواير البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس التركي أورجان شاكير عند الدقيقة 86، إثر تدخله بيده لإيقاف هجمة واعدة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء القرار بعد لجوء قاضي الساحة إلى شاشة مراجعة الفيديو، حيث أثبتت الإعادة التلفزيونية تعمد حارس المرمى إبعاد الكرة بيده أمام انفراد صريح من المهاجم الفرنسي برادلي باركولا، ليغادر الملعب مطرودًا وسط اضطرار الجهاز الفني لأصحاب الأرض لإجراء تبديل عاجل بإشراك الحارس البديل ألتاي بايندير على حساب المهاجم باريش يلماز.



