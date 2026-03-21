أخبر أسطورة ليفربول محمد صلاح أنه «سقط من على جرف»، في ظل إلقاء اللوم على النجم المصري في الفشل المذهل في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
سونيس: صلاح تجنب التدهور التدريجي
يبدو أن سونيس قد شاهد ما يكفي هذا الموسم لاتخاذ قراره. كان لاعب الوسط السابق حاضراً في مباراة درع المجتمع في أغسطس الماضي، وغادر وهو يشعر بالشك، آملاً في أن تساعد بضع مباريات صلاح على استعادة مستواه. ومع وصولنا إلى شهر مارس، لم يتغير رأيه.
"ما يحدث، في رأيي ووفقاً لخبرتي، هو أن مسيرتك المهنية تسير في اتجاهين. عندما تصل إلى سن 33-34 عاماً، إما أن تنهار مسيرتك بشكل مفاجئ، أو أن تتدهور ببطء. أعتقد أن صلاح يندرج في الفئة الأولى"، قال سونيس لصحيفة ديلي ميل. "ذهبت لمشاهدة المباراة الأولى في الموسم، كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس، وكنت جالسًا بجانب ابني الصغير، فقلت: 'لا أعرف ما مشكلته؟' ثم فكرت، ربما يحتاج إلى ست مباريات ليصل إلى مستواه. لكنه لم يتحسن أبدًا."
يبدو أن الأرقام تدعمه. سجل صلاح 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم. في هذه المرحلة من الموسم الماضي، كان رصيده 44 هدفاً. وفي الموسم الذي سبقه، كان رصيده 34 هدفاً. وكان أقل رصيد له في أي موسم سابق هو 27 هدفاً. ويعد إجمالي أهدافه هذا العام، البالغ 19 هدفاً، الأسوأ في مسيرته مع ليفربول بفارق كبير.
تأثير سلبي على ليفربول
بالنسبة للاعب ليفربول السابق، لا تكمن المشكلة في الأداء الفردي لSalah فحسب، بل في تأثير تراجع مستواه على بقية اللاعبين في غرفة الملابس. "أرقامه تراجعت بشكل كبير، وهو السبب الأكبر وراء الموسم المتواضع الذي يمر به ليفربول. لأنه ضمن تلك المجموعة من اللاعبين، سيكون هناك من يشعر بالألم، ومن يشعر بالسلبية السائدة في المكان، ولا يستجيبون لها بشكل جيد. وعندما تكون في هذا الموقف، تحتاج إلى لاعبين كبار ليتقدموا ويؤدوا دورهم. لقد تجاوز ذروة مستواه الآن، ولا شك في ذلك. أول من يدرك ذلك هو أنت نفسك، وهذا يحدث للجميع. لا أرى نفس البريق. أعتقد أنك إذا كنت تبحث عن السبب الأكبر وراء تذبذب أداء ليفربول، فهو أنه لم يحقق النتائج المرجوة. لقد كان على مدى ست أو سبع سنوات اللاعب الذي يعتمد عليه ليفربول. لقد غير مجرى المباريات تمامًا عندما لم تكن الأمور تسير في صالحهم. إنه لاعب عظيم، أحد عظماء ليفربول، لكن أفضل مواسمه قد ولت."
الريدز يتغلبون على غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
وليس من المستغرب أن يرى سونيس أن ليفربول يجب أن يفترق عن صلاح في نهاية الموسم، على الرغم من أن عقد اللاعب المصري لا يزال ساريًا حتى عام 2027. وشهد فوز ليفربول بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين على غالطة سراي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسجيل صلاح لهدف، لكن بدلاً من الإشادة بفائز الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، اختار سونيس أن ينتقد الفريق المنافس بشدة. "أعتقد أن غالطة سراي كان أداؤه سيئًا للغاية. كنت أتوقع منهم أكثر من ذلك بكثير. لم يؤمنوا بقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية. أما ليفربول، حسناً، لا يمكنك هزيمة سوى من يقف أمامك، لكن ليفربول ليس نفس الفريق الذي كان عليه العام الماضي. كانت مباراة الأربعاء الماضي جيدة بالنسبة لهم لأن الخصم كان ضعيفاً للغاية."
سونيس ينتقد منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز
لم يكتفِ سونيس بعد أن انتهى من الحديث عن صلاح وليفربول. فقد توقع فوز أرسنال بالدوري وانتزاع لقب البطولة من النادي، رغم أنه شكك في الأساليب التي ساعدتهم في الوصول إلى مركزهم الحالي. "أرسنال يفلت من العقاب في كثير من الأحيان من خلال التجمهر حول حراس المرمى وعرقلة حركاتهم. أحب مصطلح "خبير الركلات الحرة". خبيرهم يركز كلياً على ارتكاب الأخطاء ضد حارس المرمى. الأمر بهذه البساطة، أبيض وأسود. لكي تنجح في الركلات الحرة، تحتاج إلى لاعب جيد جداً في ركل الكرة، وتحتاج إلى لاعبين يهاجمون الكرة، ثم تضيف اللاعب الذي يرتكب الأخطاء ضد حارس المرمى. الأمر ليس صعباً."
لم ينجو تشيلسي وليام روزينيور أيضًا من حرب سونيس الشاملة ضد نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف: "تشيلسي عبارة عن مجموعة من الشباب تم تجميعهم دون توجيه حقيقي. أعتقد أن المدرب يبذل جهدًا زائدًا في استخدام مصطلحاته. يعطي اللاعبين "مهام". لو قال لي المدرب ذلك، لضحكت في وجهه. أعتقد فقط أنه يبذل جهدًا كبيرًا ليكون مدربًا من الطراز الأول، من خلال لغة جسده وما يقوله. لذا لم يكن خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا مفاجأة بالنسبة لي."
يبدو أن الاسكتلندي لم يكن معجبًا بالطريقة التي سارت بها أحداث موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. سواء كان ذلك بسبب مستوى صلاح، أو أساليب أرسنال الملتوية، من الواضح أن لاعب ليفربول السابق يعتقد أن هذا العام هو عام يجب نسيانه.
