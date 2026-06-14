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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

أخبار سارة للأهلي .. أموريم يتفوق على يايسله في سباق تدريب ميلان

ميلان
انتقالات
الدوري الإيطالي
روبن أموريم
ماتياس يايسله
الأهلي
دوري روشن السعودي

يبدو أن البرتغالي هو المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدرب القادم للروسونيري.

تستمر عملية البحث في نادي ميلان لتحديد من سيكون المدرب في الموسم المقبل. وقد تلاشت الفكرة التي كانت تشير إلى تعيين رالف رانجنيك كمدير رياضي، ويقوم الآن زلاتان إبراهيموفيتش وجيري كاردينالي بالبحث عن الشخص الذي سيقود الروسونيري في الموسم المقبل.

وبعد الاجتماع الذي عقد في لندن يوم الجمعة 12 يونيو، بدا أن الاسم الذي يكتسب زخماً هو ماتياس يايسله مدرب الأهلي، الذي يحظى بإعجاب إبراهيموفيتش بشكل كبير. لكن الشرط الجزائي البالغ ستة ملايين يمثل مشكلة، ولذلك يبدو أن روبن روبن أموريم قد قفز إلى الصدارة في الساعات الأخيرة، وفقاً لما أوردته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

  • اتصالات جديدة

    أجرى ميلان وأموريم اتصالات جديدة السبت 13 يونيو، وبعد هذه المستجدات، يبدو أن المدرب البرتغالي قد اكتسب زخماً على حساب المرشحين الآخرين.

    فقد ارتفع اسمه في سلم أولويات قائمة الروسونيري، ويبدو أنه، بغض النظر عن تجربته المخيبة للآمال في مانشستر يونايتد، أحد المرشحين الأنسب في نظر الإدارة لبدء حقبة جديدة لميلان.

    ووفقًا لفابريزيو رومانو،فقد أبدى استعدادًا تامًا للانضمام إلى الروسونيري حتى رغم عدم التأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

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  • فكرة كاردينالي

    يبدو أن أموريم يتطابق مع المواصفات التي يبحث عنها كاردينالي في المدرب. يريد مالك نادي ريدبيرد مدربًا يجعل الفريق يلعب بأسلوب هجومي، مع مركز ثقل متقدم، وتكون استعادة الكرة الفورية إحدى سماته الرئيسية. علاوة على ذلك، كان البرتغالي بالفعل على رادار الروسونيري في عام 2024 قبل أن يقع الاختيار على باولو فونسيكا.

  • العرض

    يقال إن ميلان عرض عليه عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث. ويُعد هذا عرضاً مهماً للمدرب البرتغالي، الذي يُعتبر حالياً المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدرب القادم لميلان.


  • وماذا عن يايسله

    لا يزال يايسله مرشحاً قوياً، لكن شرط الفسخ في عقده مع الأهلي قد يكون في صالح المدرب السابق لمانشستر يونايتد.

    وكما أفاد فابريزيو رومانو، فإن الألماني يكنّ احتراماً كبيراً لكرة القدم الإيطالية ويرغب في التدريب في إيطاليا، لكن شرط الفسخ يمثل عقبة.

    وتتراجع حظوظ أوليفر جلاسنر، الذي ينتظر الروسونيري، الذين بدورهم يبدون عزمًا متزايدًا على اختيار أحد بين أموريم ويايسله.