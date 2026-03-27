Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
أخبار سارة لفلوريان فيرتز! يبدو أن نادي ليفربول ينوي إجراء تغييرات جذرية في تشكيلته في غياب محمد صلاح

بعد تسع سنوات، تنتهي حقبة صلاح في أنفيلد رود. ولا يعني ذلك بالضرورة أن يكون هناك خليفة مباشر له.

يعتزم ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، الاستجابة لرحيل النجم محمد صلاح في الموسم الجديد من خلال عدة إجراءات، من بينها تغيير في الخطة التكتيكية. هذا ما أفادت به صحيفة «ذا أثلتيك».

  • وبناءً على ذلك، لن يسارع ليفربول إلى التعاقد مع جناح أيمن جديد لتعزيز تشكيلته المعتادة 4-2-3-1. بل إن الأمر يتعلق برغبة المدرب آرني سلوت في أن يلعب فريقه في المستقبل بشكل متزايد بتشكيلة 4-2-2-2. وفي هذا الإطار، من المقرر أن يشكل المهاجمان الباهظان الثمن ألكسندر إيساك (الذي انضم من نيوكاسل يونايتد مقابل 145 مليون يورو) وهوجو إكيتيكي (الذي انضم من أينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو) ثنائي الهجوم. لم يحدث هذا كثيرًا في الموسم الحالي حتى الآن. ويرجع ذلك أيضًا إلى أن اللاعب السويدي نادرًا ما كان لائقًا بدنيًا ولم يخض سوى عشر مباريات.

    ومن المتوقع أن يكون الوضع مثيرًا أيضًا خلف الثنائي الهجومي: حيث من المقرر أن يتقاسم لاعبا الوسط الهجومي فلوريان فيرتز ودومينيك سزوبوسلاي مركز الوسط. ومن المقرر أن يدعمهما لاعبان في خط الوسط الدفاعي، وهما حاليًا ريان جرافنبرخ وأليكسيس ماك أليستر. وبذلك سيتعين على بطل العالم الأرجنتيني أن يلعب بشكل دفاعي أكثر مما يفعل عادةً في الوقت الحالي. يُقال إن ضم اللاعبين الجدد إيزاك وإكيتيكي وفيرتز إلى الفريق في الصيف يمثل "أولوية".

    يلعب فلوريان فيرتز في مركز الجناح الأيسر في ليفربول

    من المرجح أن يكون هذا التغيير خبراً ساراً بالنسبة لفيرتز. فقد تألق في ناديه السابق باير ليفركوزن في مركز خط الوسط الهجومي باعتباره الركيزة الأساسية للهجوم. أما في ليفربول، فقد واجه صعوبات في البداية في هذا المركز، ومنذ ذلك الحين يلعب بانتظام في مركز الجناح الأيسر.

    أعلن صلاح خلال الأسبوع رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم. يغادر اللاعب الدولي المصري الفريق الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب بعد تسع سنوات من النجاحات الكبيرة. لا يزال من غير المؤكد أين سيلعب صلاح. وتعتبر أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS) المرشحة الأوفر حظاً.

    قال اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في مقطع فيديو على قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "للأسف، حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم." وعن اللحظات المميزة التي عاشها بقميص الريدز، أضاف: "لم أكن أتخيل أبداً مدى تأثير هذا النادي وهذه المدينة وهؤلاء الناس في حياتي. ليفربول ليس مجرد نادٍ. إنه شغف. لا أستطيع التعبير عن ذلك بالكلمات."

    وعلق زميله في الفريق ويرتز قائلاً: "لقد كان شرفاً لي حتى اليوم."

  • الصفقات القياسية لنادي ليفربول

    اللاعبالمركزانتقل منالسنةقيمة الانتقال
    ألكسندر إيساكمهاجمنيوكاسل يونايتد2025145 مليون يورو
    فلوريان فيرتزلاعب وسطباير ليفركوزن2025125 مليون يورو
    هوغو إكيتيكيالهجوماينتراخت فرانكفورت202595 مليون يورو
    داروين نونيزمهاجمبنفيكا202285 مليون يورو
    فيرجيل فان ديكالدفاعنادي ساوثهامبتون201884,65 مليون يورو
    أليسون بيكرحارس المرمىAS روما201872,5 مليون يورو
    دومينيك سزوبوسلايلاعب وسطRB لايبزيغ202370 مليون يورو
    نابي كيتاخط الوسطRB لايبزيغ201860 مليون يورو
    لويس ديازالهجومنادي بورتو202249 مليون يورو
    ميلوس كيركيزالدفاعنادي بورنموث202546,9 مليون يورو
