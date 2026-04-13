أخبار دوري أبطال أوروبا: هل يستطيع ريال مدريد تحقيق انتفاضة؟ هل هناك أمل لليفربول؟ وماذا ستعني الخسارة لأرسنال الذي يعاني؟

دوري أبطال أوروبا له أهمية كبيرة. في هذه المرحلة، وقبل مباريات الإياب في دور الثمانية، سيشعر الجميع بأن لديهم فرصة للفوز باللقب. في الحقيقة، كل ما تحتاجه هو أربعة انتصارات من الآن فصاعدًا.

عادةً ما تكون إحدى المباريات قد حُسمت في هذه المرحلة. يكون أحدهم قد سحق الآخر في مباراة الذهاب. لكن المباريات الأربع لا تزال مفتوحة. برشلونة لديه كل الفرص لقلب النتيجة أمام أتلتيكو مدريد. بايرن ميونيخ متفوق بكثير على ريال مدريد، نظريًا، لكن التقدم بهدف واحد لا يبدو كافيًا أبدًا أمام "البلانكوس". أما مباراة أرسنال وسبورتنج فهي متقاربة للغاية. ليفربول متأخر 2-0 أمام باريس سان جيرمان، لكن هناك دائمًا فرصة في أنفيلد.

إذن، هل سنشهد أي سحر في دوري أبطال أوروبا؟ مدريد تمتلك الجودة. ليفربول تمتلك ملعبها. قام لامين يامال بتغيير صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى صورة مرتبطة بليبرون جيمس، والتي بدت مقنعة للغاية. لكن ماذا يعني كل هذا؟ هل يمكن لأي فريق قلب النتيجة؟ وماذا ستكون الآثار المترتبة على الأندية الكبرى؟

