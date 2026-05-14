Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | كواليس "غريبة" أشعلت أزمة فهد المفرج ومصور الكأس.. والهلال مهدد بخسارة "3 نجوم كبار" ضد نيوم

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 14 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • كواليس "غريبة" في أزمة فهد المفرج مع مصور نهائي الكأس!

    كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، عن كواليس الأزمة بين فهد المفرج، المدير التنفيذي لفريق الكرة في نادي الهلال، وأحد المصورين الصحفيين، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    الهلال توّج بلقب الكأس، مساء الجمعة الماضي، بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود؛ حيث تم مشاهدة المفرج وهو يجذب مصور من قميصه، أثناء الاحتفالات.

    الجماز أوضح في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الخميس، أن المصور الصحفي قال للمفرج أثناء مروره أمامه: "الله يصلحك".

    وأشار الجماز إلى أن المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال، اعتبر أن كلمات المصور، فيها استهزاء منه.

    وأعلن الجماز أن المفرج أخبره، بأن المنسق الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قدّم له - أي المدير التنفيذي - الاعتذار؛ بسبب كلمات المصور، خلال الاحتفال ببطولة الكأس.


  Al Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    الهلال مهدد بخسارة "3 نجوم كبار" ضد نادي نيوم

    يواجه نادي الهلال أزمة كبيرة؛ وذلك قبل مواجهة فريق نيوم الأول لكرة القدم، مساء السبت القادم.

    الهلال يواجه نيوم، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وحسب صحيفة الرياضية اليوم الخميس، سيجري ثلاثي الهلال "الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري"، فحوصات طبية؛ للتأكد من إمكانية مشاركتهم ضد نيوم، من عدمه.

    البيت الهلالي.. من تحريض ضمك إلى رسالة زوجة تيو!

    لأن جواو كانسيلو "شهادته مردودة" .. الإعلام الأجنبي لن يقدر على "معايرة" الهلال كما فعل النصراويون!

    كرة من النار في ملعب الهلال، وكرة "كيد ومعايرة" بالنسبة للنصر.. ألقاها الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، المعار من الزعيم إلى برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري؛ بعدما اتهم مسؤولي القلعة الزرقاء، بـ"الكذب" ونقض العهد.

    ما بعد الديربي: معجزة ضمك "أشبه بالمستحيلة" يا الهلال.. والنصر قد يتوج بـ"لقبين" في ليلة واحدة

    يستعد نادي النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لأسبوع حاسم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ؛ حيث قد تكتسي العاصمة السعودية الرياض فيه، اللون الأصفر بالكامل.

    هل يعتزل سالم الدوسري؟ .. بنزيما لن يكرر سيناريو الاتحاد ومستقبل إنزاجي يضع الهلال بين خيارين أحلاهما مر!

    تغيير شامل؟.. ذلك هو السؤال الذي بات يدور في أذهان جماهير نادي الهلال، حول وضع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    بعد استهدافها ببعض الفيديوهات القديمة.. زوجة تيو هيرنانديز تغضب: كل هذا حدث قبل الارتباط والإنجاب!

    خرجت زوي، زوجة النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، عن صمتها؛ وذلك بعد استهدافها ببعض الفيديوهات القديمة لها، خلال الساعات القليلة الماضية.

    "اطلب وادلل الفرصة لن تأتي مرتين" .. تحريض لضمك بطلب أموال من الهلال لإسقاط النصر في اللقاء الحاسم

    الأعين جُلها حاليًا تراقب نادي ضمك، كونه المتحكم في مصير المتوج المنتظر بدوري روشن السعودي 2025-2026، إذ يلتقي بالنصر في الجولة الأخيرة الحاسمة؛ بعدما تأجل تتويجه، عقب التعادل في ديربي الرياض أمام الهلال.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 9 تعادلات، في 32 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

