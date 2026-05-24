أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | رحيل كريري .. إشارة ببقاء إنزاجي ورسالة عنيفة ضد الزعيم بسبب داروين نونيز!
قرعة الهلال في كأس الملك
الأهلي يفلت من المواجهات الصعبة .. قرعة ليست سهلة للهلال والنصر والاتحاد في دور الـ32 بكأس الملك 2026-27
أُجريت اليوم الأحد، قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم المقبل 2026-2027، عبر بث مباشر على القنوات الفضائية، بمشاركة 16 فريقًا من دوري روشن للمحترفين ومثلهم من دوري يلو للدرجة الأولى.
"إنزاجي قاد الهلال بلا خسارة"
قال فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال مدرب الهلال، سيموني إنزاجي، إن موكله قدم كل ما لديه في أول موسمه، ولكن الظروف لم تساعده، كما أنه نجح في إنهاء الدوري دون أي خسارة، وحقق عدد نقاط أكثر من الموسم الماضي، وبات الفريق الوحيد في العالم الذي لم يخسر في موسم 2025-2026.
وأضاف، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، أن الهلال استقبل أهدافًا أقل بـ15 هدفًا من الموسم الماضي، كما لعب لمدة أربعة شهور دون ظهير أيمن، ورغم ذلك، إلا أنه سجل 85 هدفًا، وكان هدّافه قد سجل 13 هدفًا فقط، واستطاع تحقيق لقب كأس الملك، مؤكدًا أن إنزاجي سعيد بما قدمه في عامه الأول، ولكنه يدرك أنه بحاجة لتقديم أداء أفضل في الموسم المُقبل، وهو مصرّ على ذلك.
سيموني إنزاجي .. الرجل الذي فقد ظله في الهلال
إنزاجي خسر الدوري والاحتفالات انطلقت في إيطاليا!
خليفته سيكون من الدوري الإنجليزي .. الوليد بن طلال يضع خطة الهلال الصيفية وإنزاجي يتسبب في خلاف!
كشف الإعلامي وليد الفراج، عن بعض التغييرات المرتقبة في صفوف الهلال السعودي خلال الأيام القادمة، وذلك ضمن بعض الخطوات من إجل تصحيح مسار النادي في المستقبل القريب.
الهلال لم يخرج من موسم 2025/2026، سوى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر دوري روشن لصالح منافسه النصر بالجولة الأخيرة، وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 أمام السد القطري.
وهو الأمر الذي جعل التكهنات تنتشر حول مستقبل المدرب سيموني إنزاجي، وتزايد احتمالات رحيله، ليخرج وليد الفراج لتوضيح الموقف.
تصريح هجومي للهلال ودوري روشن
"الانتقال للدوري السعودي خطوة للوراء" .. نجم نيوم: ما فعله الهلال مع داروين نونيز غباء!
كشف المهاجم الأوروجواياني لوسيانو رودريجيز عن الأسباب التي دفعته للقبول عرض نيوم والانتقال لدوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه نحى الأسباب الرياضية جانبًا، وفضّل تحقيق المكاسب المالية، من أجل عائلته.
صاحب الـ22 عامًا كان قد انتقل لنيوم في الميركاتو الصيفي 2025 قادمًا من باهيا البرازيلي، ولا يزال عقده ممتدًا لنهاية موسم 2029-30.
وشارك المهاجم الأوروجواياني في 31 مباراة مع نيوم في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، محرزًا ستة أهداف وصانعًا اثنين آخرين.
الهلال يضع بصمته في تاريخ بيب .. الزعيم ضمن 4 فرق عجز أمامهم جوارديولا وريال مدريد أحد أكبر الضحايا!
في الأيام القليلة الماضية، تصدر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عناوين الصحف، بسبب الخبر الذي تمنى عشاق النادي الإنجليزي ألا يسمعونه في أي وقت قريب.
المدرب الكتالوني وصل إلى سيتي في صيف عام 2016 قادمًا من تجربة أحاطتها الشكوك مع بايرن ميونخ، ليأتي إلى ملعب الاتحاد وهو يرحل كأفضل مدرب في تاريخ النادي، بل أحد أساطير البريميرليج بشكل عام.
ولكن وسط المسيرة المبهرة لجوارديولا الحافلة بالانتصارات والبطولات، كان هناك من تمكنوا من إيقافه سواء بالمنافسات المحلية أو القارية برحلاته مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي!
نهاية رحلة كريري
ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن سعود كريري، مدير إدارة كرة القدم بنادي الهلال، قد أنهى مشواره الإداري، في ظل تلقيه اهتمامًا من عدة أندية ترغب في الاستفادة من خبراته الإدارية، تحضيرًا للموسم المُقبل.
إشارة رونالدو وغياب الهلال عن جوائز روشن
جوائز دوري روشن 2026: فيليكس يخطف "الأفضل" من رونالدو .. لقب جديد للجوير والعليوة أثبت رؤية بن هاربورج!
كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في دوري روشن، خلال منافسات موسم 2025-2026.
ربط بالهلال ورشاوى و"بكيت هنا وهناك" .. أبرز ردود الأفعال على احتفال كريستيانو رونالدو "المثير للجدل" بعد الفوز بكأس الدوري!
ليلة تاريخية بكل المقاييس، ليس فقط بسبب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ 2019، وإنما لكونها لقطة انتظرها عشاق اللعبة، وهم يشاهدون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يعود إلى منصات التتويج.
بين دموعه داخل أرض الميدان، خلال مباراة ضمك، واحتفاله الصاخب مع جماهير النصر، حيث تولى مهمة قرع الطبول أثناء احتفال "الفايكنج"، قدم رونالدو بالفعل، ليلة لا تنسى، تحدث عنها العالم أجمع، إلا أن إشارة كريستيانو أثناء تسلم كأس دوري روشن، كانت الحدث الذي توقف عنده الكثيرون.
ماذا يقصد كريستيانو رونالدو؟، في لحظة تسلم الكأس، بدا وكأنه يشير بعلامة الرفض، قبل أن يسمع هتافات الجماهير، ثم وضع إشارة بيده في أكثر من موضع، قبل أن يذهب إلى زملائه، ويرفع كأس الدوري "الغائبة".
بالماضي والأرقام: كيف قلّل الهلال والأهلي من إنجاز النصر والزمالك بعد فرحة اللقب الغائب؟
خير رد على إنجاز الخصم.. التقليل منه. وضع طبيعي في عالم كرة القدم، أن تجد بطلًا عائدًا بعد غياب، والمنافسين يقللون من إنجازه.
موسم العائد بعد غياب طويل، للاعتلاء فوق منصات التتويج، ارتبط فيه اسم النصر بالزمالك المصري، وآرسنال الإنجليزي، أبطال عاشت جماهيرهم سنوات من الألم والانتظار، والحرمان من الفرصة في الأمتار الأخيرة، حتى جاء موسم 2025-2026، ليزيل تلك الأحزان أخيرًا، ويعلن عن أبطال جدد، انطلقت معهم صرخة من الوجدان، لأحلام تحققت أخيرًا.
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشواره مع المدير الفني سيموني إنزاجي، بإنجاز تاريخي في أولى نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الموسّع في 2025، ببلوغ الدور ربع النهائي، بعد مسيرة متميزة شهدت التعادل مع ريال مدريد، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16.
وأثار اسلوب إنزاجي "الدفاعي" مع الهلال، الكثير من الانتقادات، إلا أنه نجح في قيادة الفريق لموسم بلا هزيمة، رغم أنه أنهى الدوري في الوصافة برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب.
وتمكن الهلال من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، فيما ودّع مبكرًا منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح.
وكان الهلال قد قرر عدم المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي، ليتقرر حرمانه من المشاركة في النسخة المُقبلة من البطولة.