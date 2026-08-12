أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | تحذيرات من موقف الثنائي المغضوب عليه .. ووكيل فيكتور أوسيمين يوضح حقيقة موافقته على عرض الزعيم
جديد ملف رحيل كانسيلو
اجتماع هام للوليد وإنزاجي.. ورحيل رسمي وضغط من كانسيلو على الهلال!
أروقة النادي العاصمي تشهد جلسة مفاوضات رفيعة المستوى لرسم ملامح الموسم، بالتزامن مع المغادرة الرسمية للزيد وتلميحات علنية من كانسيلو بالرحيل لبرشلونة.
تتواصل السخونة داخل أروقة نادي الهلال السعودي مع دخول التحضيرات الصيفية مراحلها الحاسمة قبل تدشين المنافسات الرسمية للموسم الجديد.
وعقدت الإدارة الهلالية جلسة قمة جمعت كبار المسؤولين مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في وقت أُنجز فيه ملف رحيل لاعب الوسط الشاب محمد الزيد، بالتوازي مع تصاعد الضغوط التي يمارسها الظهير البرتغالي جواو كانسيلو للعودة إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.
تصعيد هلالي وتهديد مبطن في صفقة كانسيلو.. وثلاثة عروض تنتظر نجم الفريق!
تتواصل التطورات المتسارعة داخل بيت نادي الهلال السعودي في ظل إعادة ترتيب أوضاع المحترفين والركائز الأساسية قبل الانطلاقة الرسمية للموسم الجديد.
وعمدت إدارة النادي للقيام بعدة خطوات إدارية حازمة، تمثلت في منح الظهير البرتغالي جواو كانسيلو قميصه الرسمي، وتلقي عروض متعددة للبرازيلي مالكوم، بجانب اتخاذ قرار فني يمهد لرحيل المدافع المخضرم علي البليهي.
جديد صفقة المهاجم
الهلال يخطط للتعاقد مع نجم أستون فيلا.. وتطورات جديدة في مستقبل داروين نونيز
يبدو أن ملف "المهاجم"، أصبح الشغل الشاغل لإدارة عملاق الرياض الهلال، فيما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال غير راضٍ عن مهاجميه الحاليين، خاصة الفرنسي كريم بنزيما والأوروجوياني داروين نونيز؛ لذا يبحث عن صفقة جديدة، في هذا المركز.
تصريح وكيل النيجيري | بين قلة الحيلة ومبدأ الرفض ليس إهانة!.. قصة فيكتور أوسيمين تؤكد "الهلال لم يعد أكبر من أي لاعب"
"الهلال أكبر من أي لاعب".. تصريح أيقوني ارتبط برئيس النادي السابق فهد بن نافل؛ الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم لكتابة المجد، سواء محليًا وقاريًا أو حتى عالميًا.
ابن نافل قال هذا التصريح الأيقوني، تعليقًا على رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الانضمام إلى الهلال، صيف عام 2023؛ حيث فضل وقتها الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكلٍ رسمي.
لكن ما حدث بعد ذلك، في سوق انتقالات عملاق الرياض؛ يجعلنا نتساءل: "هل الهلال أكبر من أي لاعب فعلًا؟!".
وداعًا بنزيمًا وأهلًا بفيكتور أوسيمين .. خطة مفاجئة للهلال في الميركاتو وجلطة سراي يرحب بالفكرة!
قرر نادي الهلال السعودي، الدخول في محاولة جديدة من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي، لدعم تشكيل المدرب سيموني إنزاجي هذا الصيف.
الزعيم يحاول بشتى الطرق إضافة المزيد من العناصر الهجومية لتشكيل الفريق، تزامنًا مع اقتراب مالكوم من الدرعية، والأنباء المتزايدة حول رحيل داروين نونيز إلى طرابزون سبور التركي.
وتلقى الهلال ضربة قوية أمس، الثلاثاء، بعدما قرر إيلمان ندياي جناح إيفرتون البقاء في الدوري الإنجليزي ورفض فكرة الانتقال للسعودية، ليقرر الزعيم إيجاد البديل فورًا حتى ولو بمركز مختلف!
تحذيرات من موقف الثنائي البليهي ورينان لودي
"حقوق اللاعب محفوظة وخسائر الهلال عديدة"!.. تحذير من قرار تحويل علي البليهي إلى التدريبات الانفرادية
أثار قرار عملاق الرياض الهلال، بتحويل مدافعه المخضرم علي البليهي إلى التدريبات الانفرادية، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي.
البليهي خرج من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد انتهاء إعارته إلى نادي الشباب، الذي لعب له من يناير إلى يونيو 2026.
"ليس هناك محاولات للصلح" .. فيفا يواجه صعوبات في قضية الهلال ورينان لودي
بين الحين والآخر يخرج علينا من يؤكد اقتراب الحكم في قضية الهلال والظهير البرازيلي رينان لودي، لكن آخر المستجدات تؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يواجه صعوبات في اتخاذ القرار النهائي.
بدلاء ندياي المحتملون في الهلال
الحياة مستمرة بعد صدمة ندياي .. ريان و"رجل الخطر" ومنبوذ ريال مدريد يمكنهم إنهاء أزمة الهلال
حُسمت القصة تمامًا بعدما قال إيلمان ندياي "لا" للهلال، ولفكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، ليصبح الزعيم مضطرًا للعودة إلى نقطة الصفر من جديد للبحث عن صفقة جديدة.
الاختلاف في البداية، كان على التفاصيل المالية التي يطلبها إيفرتون، والمبلغ الذي أبدى الهلال استعداده لدفعه، ولكن الأمور أصبحت معقدة أكثر من ذلك بكثير، بسبب تردد ندياي بخصوص اتخاذ هذه الخطوة في مسيرته بالوقت الحالي.
إذن .. على الهلال أن يتخطى اسم ندياي وينساه تمامًا، ويفكر في خيارات أخرى يمكنها تقديم الإضافة المطلوبة لفريق المدرب سيموني إنزاجي بمركز الجناح الأيمن، خاصة بعد رحيل مالكوم المنتظر إلى الدرعية.
والده لم يكذب .. "قرار صادم" لإيلمان ندياي يحسم موقفه النهائي من الانتقال للهلال!
أنباء صادمة تلقاها نادي الهلال السعودي، بعدما قرر إيلمان ندياي لاعب إيفرتون، رفض الانتقال إلى الزعيم مفضلًا البقاء في الدوري الإنجليزي لموسم 2026/2027.
اللاعب كان الهدف الرئيسي للهلال في مركز الجناح هذا الصيف، وكان النادي قريبًا للغاية من ضمه، لكن الصفقة تعطلت لأسباب مالية، قبل أن يخرج ندياي بهذا القرار الصادم.
تطورات المصابين
"التقرير الذي وصلنا لم يكن مطابقًا لإصابة حسان تمبكتي" .. طبيب الهلال يكشف: هذا موعد عودة سالم الدوسري وحمد اليامي
كشف خوان خيمينيز؛ طبيب الفريق الأول للهلال، آخر تطورات الثلاثي المصاب المدافع حسان تمبكتي، الجناح سالم الدوسري والظهير حمد اليامي، موضحًا أن الفريق سيفقد الثنائي الأخير على مدار الشهرين المقبلين على أقل تقدير.
كاسادو يرفض السعودية
كشفت صحيفة "ElDesmarque" الإسبانية، عن دخول برشلونة في مفاوضات مع أكثر من طرف لبيع مارك كاسادو خلال هذا الصيف.
وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يريد حوالي 40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ودخل في مفاوضات جدية مع الأهلي والهلال من السعودية.
ولكن اللاعب صدم ناديه، بالتأكيد على عدم رغبته في الذهاب للسعودية حاليًا، وتفضيله اللعب ببطولة أوروبية الموسم القادم.
تفاصيل مباريات الهلال المقبلة
كيفية شراء تذاكر الفيحاء ضد الهلال: مواعيد الدوري السعودي للمحترفين، أسعار التذاكر والمزيد
تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2026/27، ويخوض الهلال أول اختبار خارجي له متجهًا إلى شمال العاصمة لمواجهة الفيحاء في الجولة الثانية. وبعد ختام موسم 2025/26 في مايو 2026، حين حقق الهلال فوزًا بنتيجة 1-0 في اليوم الأخير على ملعب المجمعة، يتجدد اللقاء بين الفريقين مبكرًا في الموسم الجديد.
ويقود المدرب سيموني إنزاغي الهلال، الذي يضم الوافد الصيفي كريسينسيو سومرفيل إلى جانب داروين نونيز وروبن نيفيز وتيو هرنانديز، وسط سعيه لفرض إيقاع قوي مبكرًا.
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جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة
يدخل الهلال منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027، رافعًا شعار الحفاظ على اللقب، بينما كان تفوقه الوحيد الموسم الماضي في هذه البطولة.
الهلال يدخل البطولة تحت قيادة فنية للإيطالي سيموني إنزاجي الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2025، ويطمع في استعادة هيبة الزعيم داخل السعودية من خلال حصد بطولات دوري روشن وكأس الملك والسور السعودي.
ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.
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