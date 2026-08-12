أخبار الهلال اليوم | تحذيرات من موقف الثنائي المغضوب عليه .. ووكيل فيكتور أوسيمين يوضح حقيقة موافقته على عرض الزعيم

الهلال يخطط للتعاقد مع نجم أستون فيلا.. وتطورات جديدة في مستقبل داروين نونيز

يبدو أن ملف "المهاجم"، أصبح الشغل الشاغل لإدارة عملاق الرياض الهلال، فيما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال غير راضٍ عن مهاجميه الحاليين، خاصة الفرنسي كريم بنزيما والأوروجوياني داروين نونيز؛ لذا يبحث عن صفقة جديدة، في هذا المركز.

تصريح وكيل النيجيري | بين قلة الحيلة ومبدأ الرفض ليس إهانة!.. قصة فيكتور أوسيمين تؤكد "الهلال لم يعد أكبر من أي لاعب"

"الهلال أكبر من أي لاعب".. تصريح أيقوني ارتبط برئيس النادي السابق فهد بن نافل؛ الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم لكتابة المجد، سواء محليًا وقاريًا أو حتى عالميًا.

ابن نافل قال هذا التصريح الأيقوني، تعليقًا على رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الانضمام إلى الهلال، صيف عام 2023؛ حيث فضل وقتها الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكلٍ رسمي.

لكن ما حدث بعد ذلك، في سوق انتقالات عملاق الرياض؛ يجعلنا نتساءل: "هل الهلال أكبر من أي لاعب فعلًا؟!".

وداعًا بنزيمًا وأهلًا بفيكتور أوسيمين .. خطة مفاجئة للهلال في الميركاتو وجلطة سراي يرحب بالفكرة!

قرر نادي الهلال السعودي، الدخول في محاولة جديدة من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي، لدعم تشكيل المدرب سيموني إنزاجي هذا الصيف.

الزعيم يحاول بشتى الطرق إضافة المزيد من العناصر الهجومية لتشكيل الفريق، تزامنًا مع اقتراب مالكوم من الدرعية، والأنباء المتزايدة حول رحيل داروين نونيز إلى طرابزون سبور التركي.

وتلقى الهلال ضربة قوية أمس، الثلاثاء، بعدما قرر إيلمان ندياي جناح إيفرتون البقاء في الدوري الإنجليزي ورفض فكرة الانتقال للسعودية، ليقرر الزعيم إيجاد البديل فورًا حتى ولو بمركز مختلف!







