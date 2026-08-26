أخبار الهلال اليوم | "التفاصيل المالية" في صفقة جابرييل مارتينيلي.. مفاجآت كريم بنزيما والهجوم على زوجة أولي واتكينز

كشف الصحفي الرياضي بن جاكوبس عن "التفاصيل المالية"، في صفقة انتقال النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وتشير التقارير إلى اقتراب الهلال، من التعاقد مع مارتينيلي، جناح نادي آرسنال الإنجليزي؛ في انتظار حسم التفاصيل النهائية للصفقة، ومن ثم الإعلان عنها رسميًا.
جاكوبس أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن صفقة النجم البرازيلي البالغ من العمر 25 سنة؛ ستُكلف خزينة عملاق الرياض مبلغًا ماليًا يُقدر بـ66 مليون يورو، تقريبًا.
أما بالنسبة للاعب نفسه؛ أكد الصحفي الرياضي أن الزعيم الهلالي، سيمنحه "راتبًا سنويًا" يُقدر بـ20 مليون يورو.
واختتم بن جاكوبس خبره؛ بالقول: "الهلال ينتظر الحصول على (الضوء الأخضر) من جابرييل مارتينيلي، من أجل حسم الصفقة".