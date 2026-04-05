أخبار الهلال اليوم | تصرف غريب من سيموني إنزاجي يفاجئ تيو هيرنانديز أمام التعاون .. وانتقادات لياسين بونو

التعاون يستدعي "شبح" نجم الهلال السابق: خطأ واضح يا إنزاجي .. وخطوة أولى لميتي نحو حلم "اللاعب الشامل"!

بين الإصابات والغيابات، خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتعادل مثير مع التعاون بنتيجة (2-2)، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم محمد قادر ميتي بهدف للهلال في الدقيقة 43، ثم رد أندريه جيروتو بثنائية التعاون في الدقيقتين 55 و67، قبل أن يوقع ماركوس ليوناردو على إنقاذ نقطة الهلال، في الدقيقة 77.

ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث"، مع التواجد خلف النصر "المتصدر" بـ70 نقطة، بينما يأتي التعاون خامسًا بـ46 نقطة.

دعنا نعترف أن الموسم الجاري واحد من المواسم الغريبة التي يمر بها الهلال في السنوات الأخيرة من ناحية "القرارات الخاطئة" .. قل إن معه ندرك قيمة فهد بن نافل على مقعد الرئاسة بدلًا من نواف بن سعد أو ثُقل المدرب البرتغالي جورج جيسوس مقارنة بالإيطالي سيموني إنزاجي، قل ما شئت لكن النتيجة واحدة؛ "الظروف تتكالب ضد الهلال"!

الزعيم بالأمس ابتعد خطوة جديدة عن صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، متعثرًا بالتعادل أمام التعاون بثنائية لكل منهما.

لكن بعيدًا عن أحداث المباراة ككل، والتي استعرضناها في هذا التقرير، دعنا نركز على أزمة الظهيرين في الهلال، التي تتضخم بالتزامن مع تألق لاعبه المعار إلى برشلونة البرتغالي جواو كانسيلو



