أخبار الهلال اليوم | ملف النفقات يحرج الزعيم وجمهوره يخذله .. وعودة سالم الدوسري مع غياب كريم بنزيما

البداية الصادمة تتكرر: على طريقة كريستيانو رونالدو والنصر.. كريم بنزيما قد يتحوّل إلى "الصفقة النحس" في الهلال

ي لغة كرة القدم، يُقال إن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها؛ إلا أن كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، قرروا صياغة القاعدة بأسلوب مختلف.

الصياغة الجديدة لكبار دوري روشن السعودي، في لغة كرة القدم؛ هي: "لكي تحمي الصدارة.. عليك أن تجلب ملكًا".

نعم.. هذا ما فعله نادي النصر في يناير 2023، عندما تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ قبل أن يكرره عملاق الرياض الآخر الهلال في شتاء 2026، بضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، داخل النصر والهلال.

لا يختلف اثنان على القيمة الكبيرة التي أضافها "العازف" البرتغالي روبن نيفيش، منذ قدومه إلى الهلال، والذي شكل ثنائية رائعة مع سيرجي سافيتش، جعلت الجماهير تثق بأن وسط ميدان الزعيم "في أمان"، فضلًا عن أدواره الدفاعية، وتفننه في إحراز الأهداف بطرق رائعة.

ولكن، أمر غريب أصاب روبن نيفيش، وكأنه يصرّ على إخراج نفسه من الملعب، فهو لم يتوقف عن إثارة الجدل، بتصريحاته الهجومية ضد الحكام، والحديث عن عدالة المنافسة.

البرتغالي الذي قال عند مجيئه "لم نأتِ إلى السعودية من أجل التقاعد"، والذي خرج في أكثر من مناسبة للدفاع عن دوري روشن، بات يتحدث كثيرًا عن "أزمات" عدالة المنافسة، وكأننا نشاهد نسخة أخرى من نيفيش.

لنسلط الضوء قليلًا على الوجه الآخر لروبن نيفيش، وما يؤكد أن تصريحاته بعد مباراة التعاون، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما استمرارًا لمسلسل الجدل الذي يثيره وسط الهلال..












