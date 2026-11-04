أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | "عدم انضباط" سالم الدوسري يثير الاستغراب .. وجدل حول مكان ديربي النصر
أخبار الانتقالات
الهلال يصرف النظر عن برونو
قالت شبكة "توك سبورت" البريطانية، إن الهلال لن يجدد اهتمامه بالتعاقد مع برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد في يناير المقبل.
الهلال كان قريبًا من ضم صانع الألعاب البرتغالي في الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تنجح، لتظهر الأنباء من جديد حول صفقة محتملة في الميركاتو الشتوي، بسبب الأزمة التي يعيشها اللاعب حاليًا في أولد ترافورد، ولكن الزعيم ليس مهتمًا بضمه.
سامي الجابر يتمسك بموقفه تجاه لاعب الهلال الواعد: لو رحل عن نادينا سيصبح نجم الموسم الأول!
دافع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، عن رأيه في اللاعب الفرنسي محمد قادر ميتي، متحديًا الانتقادات الجماهيرية التي طالته في الفترة الأخيرة بسبب هجومه على نجم الهلال الشاب.
تحدث عن مصير سباليتي وسط شائعات إنزاجي .. رئيس يوفنتوس يتعهد بالتعاقد مع "رونالدو جديد"
تحدّث جيوفاني كارنيفالي، الرئيس التنفيذي ليوفنتوس عن الانتقالات وخطط النادي خلال اجتماع المساهمين للنادي الإيطالي اليوم، من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بمستقبل السيدة العجوز.
أحداث مواجهة شباب الأهلي
في ليلة أولي واتكينز الخاصة: خطة سيموني إنزاجي تسقط شباب الأهلي دبي بـ"القاضية".. وقسوة الهلال مع مواهبه تتأكد الآن!
"مباراة الشمال القطري لم تكن إلا استراحة محارب"؛ هكذا أثبت لنا عملاق الرياض الهلال ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.
نعم.. الهلال خسر (1-3) ضد مضيفه نادي الشمال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.
لكن؛ ها هو الزعيم الهلالي يعود بقوة في الجولة الرابعة، بالفوز (2-0) ضد فريق شباب الأهلي دبي الأول لكرة القدم.
بين أفضل الأحوال وأسوأها .. الإصابة تضرب نجم الهلال خلال مواجهة شباب الأهلي
عضو جديد ينضم لمستشفى الهلال يوم الثلاثاء، خلال مجريات مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
هجوم على سالم الدوسري
"إصاباتك دليل على عدم الالتزام" .. جرس إنذار يدق في رأس سالم الدوسري بعد خروجه من حسابات الهلال!
أصبح النجم سالم الدوسري، قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي، بمثابة لغز كبير في ظل تكرار إصاباته خلال الفترة الأخيرة وخروجه من الحسابات سواء على مستوى ناديه أو منتخب بلاده.
سالم صاحب الـ35 عامًا، عاد إلى الهلال مؤخرًا للمشاركة في المباريات محلية إلا أنه تعرض لإصابة جديدة في المفصل أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي حسمها الزعيم بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء.
وفي هذا السياق، وجه الإعلامي السعودي عبدالرحمن الجماز، رسالة تحذير إلى سالم الدوسري، مطالبًا قائد الهلال بالالتزام بالبرامج العلاجية والانضباط في التدريبات حتى يتعافى سريعًا ويعود إلى الملاعب ويتجنب الإصابات المتكررة.
تعديلات دوري روشن
نقل مواجهة الهلال والخلود
تزعم صحيفة "الميدان الرياضي" أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعتزم نقل مواجهة الهلال والخلود، ضمن الجولة الـ15، إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يأتي هذا القرار على إثر تقديم موعد الزراعة الشتوية في ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، والتي تمتد لمدة 45 يومًا، بدءً من اليوم.
سيستفيد منها الهلال ويتضرر النصر!.. الكشف عن "فكرة مثيرة" لديربي الرياض المرتقب
كشف الصحفي الرياضي صالح الطريقي عن مفاجأة كبيرة؛ بخصوص ديربي الرياض المنتظر بين النصر والهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
راحة 10 أيام
قرر الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة عشرة أيام، بالتزامن مع تأجيل مباريات الجولة الـ13 من دروي روشن السعودي، على إثر قرار تأجيل كأس آسيا 2027 وما ترتب عليه من تغيير مواعيد عدد من الجولات.
ومن المقرر أن يستأنف الزعيم تدريباته في 14 من نوفمبر الجاري.
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