أخبار الهلال اليوم | مزاعم مؤامرة هلالية ضد سالم الدوسري .. وإصابة زميله في معسكر المنتخب السعودي

"سلمان الفرج السبب وهناك محاولة لتطفيشه" .. إصابة سالم الدوسري في معسكر المنتخب السعودي تعيد الجدل للمشهد

"السيناريو المكرر عاد" .. عبارة تتردد منذ الأمس مع إعلان مغادرة سالم الدوسري؛ قائد الهلال، لمعسكر المنتخب السعودي الحالي على إثر معاناته من الإصابة، وسط تشكيك كبير في إصابات التورنيدو المتكررة في معسكرات الأخضر بالسنوات الأخيرة.

هذا التشكيك يأتي رغم خضوع الدوسري لفحص على يد الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، الذي أيد التقرير القادم من نظيره في الهلال، لكن "نظرية المؤامرة" تفرض نفسها بقوة على الوسط الرياضي حاليًا.

بعد صورة في المستشفى .. سالم الدوسري يغادر معسكر المنتخب السعودي رسميًا

قرر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، رسميًا يوم الأحد، استبعاد سالم الدوسري؛ قائد وجناح أيسر الأخضر، من معسكر الفريق بالتوقف الدولي الحالي لشهر مارس.



