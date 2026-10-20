أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | كواليس المحاولة الإيطالية لخطف سيموني إنزاجي وتسريب اسم "الأفضل في آسيا"
تسريب الأفضل في آسيا
بعد صراع فراس البريكان وسالم الدوسري مع حارس إيران.. تسريب الفائز بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" بالنقاط
يترقب الشارع الرياضي السعودي بفارغ الصبر، حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ المقرر إقامته يوم 19 نوفمبر 2026، في العاصمة التايلاندية بانكوك.
سبب هذا الترقب الكبير؛ هو تنافس ثنائي سعودي على جائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، لعام 2026.
وفي هذا السياق.. كشف برنامج "شوط" عن هوية الفائز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، للعام الحالي 2026.
برنامج "شوط" نقل عبر مصادره الخاصة، أن النجم الدولي السعودي فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي؛ سيكون هو الفائز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، في حفل يوم 19 نوفمبر القادم.
الهلال مهدد بخسارة إنزاجي
ورطة للهلال أم انتهاء لأزمة الشرط الجزائي.. يوفنتوس يضع إنزاجي على رأس أولوياته!
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي يوفنتوس في التعاقد مع سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي لنادي الهلال السعودي ليتولى تدريب الفريق بداية من شهر يونيو المقبل لتصحيح المسار الفني.
وأكد الصحفي الإيطالي إدواردو ميكا عبر حسابه الشخصي أن إدارة النادي الإيطالي معجبة بشدة بإنزاجي وتضعه كخيار رئيسي للمرحلة المقبلة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.
وأوضح الصحفي أن هناك تواصلًا مبدئيًا حدث بين الطرفين منذ نحو عام ونصف لجس النبض ومعرفة مدى قابلية المدرب لتولي المهمة.
ورغم تفضيل قطاع واسع من الجماهير لعودة المدرب التاريخي أنطونيو كونتي إلا أن اسم إنزاجي يظل مطروحًا بقوة على طاولة الإدارة كأحد أهم الأسماء القادرة على إنقاذ الفريق وإعادته لمنصات التتويج.
جنون كرة القدم يتجسد في مواجهة الهلال والحزم
عادةً ما يُقال إن جمهور الهلال محظوظ بفريقه كونه الأكثر تتويجًا بالبطولات والأفضل من ناحية الاستقرار وما إلى ذلك، لكن ليلة الانتصار على الحزم هي واحدة من الليالي التي يُقال بها "محظوظ كل من لا يشجع الزعيم"!
في مباراة حبست الأنفاس، خطف الهلال ثلاث نقاط في الوقت القاتل، بالفوز أمام الحزم بهدف نظيف، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.
رسالة من زوجة تيو هيرنانديز
"هنا إذا سرقت قطعوا يديك" .. زوجة تيو هيرنانديز تتحدث عن الحياة في السعودية: كنت أظنهم مبالغين لكن ليس هناك خيار آخر لإيقاف الحيوانات
في إسقاط على ما تشهده فرنسا حاليًا من مظاهرات مصحوبة بأعمال شغب، أشادت زوي كريستوفولي؛ زوجة نجم الهلال الفرنسي تيو هيرنانديز، بالحياة في المملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية نظام العقاب والثواب المعمول به في البلاد.
تشهد عدة دول أوروبية حاليًا، على رأسها فرنسا، مظاهرات شعبية؛ بدأت باحتجاجات طلابية على إثر ارتفاع المصاريف ونظام التعليم بشكل عام، وتوسعت لاعتراضات على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
تلك المظاهرات لم تكن سلمية، حيث تطورت لأعمال سرقة ونهب لعدة متاجر، ظهر أصحابها في حالة يرثى لها، يترجون الشباب بعدم اقتحام المتاجر دون فائدة، ما أدى لانتشار السرقات وسط عجز قوات الأمن عن السيطرة على الموقف.
في هذا الشأن، نشرت زوجة تيو هيرنانديز عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو لأحد المتاجر التي تعرضت للسرقة، بينما يشكو صاحبها من الشغب.
وعلقت زوري كريستوفولي: "سعيدة بالعيش في السعودية، حيث إذا سُرقت من الآخرين .. يقطعون يديك، وإذا أذيت أحدًا عن عمد .. فأنت تعلم جيدًا أنك ستلقى نفس النهاية".
وأضافت: "في البداية كنت أفكّر (هل هذا مبالغ فيه؟)، أما الآن فأعتقد أنه ليس هناك خيار آخر لتهدئة وترويض بعض الحيوانات. لا توجد أي أعذار أو ظروف مخففة لهذه الكائنات المقززة".
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا