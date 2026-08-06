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Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الهلال اليوم | صفقة ندياي تدفع نونيز لـ"مركز صادم" مع إنزاجي وحارس الزعيم السابق ينتقل إلى بلجيكا!

الهلال
دوري روشن السعودي
الدرعية
مالكوم
داروين نونيز
سيموني إنزاجي

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 6 أغسطس 2026


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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • صعوبات في صفقة ندياي

    أبدت إدارة نادي الهلال السعودي، تمسكها بالتعاقد مع إليمان ندياي لاعب إيفرتون الإنجليزي، باعتباره الأولوية الأهم في مركز الجناح بالميركاتو الصيفي الحالي.

    وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن المفاوضات لا تزال جارية بين الزعيم وإدارة التوفيز، ولكنها اصطدمت ببعض التفاصيل المالية الخاصة بوكيل أعمال اللاعب.

    وأوضحت أن إدارة إيفرتون حددت مطالب مالية مرتفعة لبيع الجناح السنغالي، مما يزيد من صعوبة الصفقة في ظل مطالب الوكيل، مما دفع إدارة النادي إلى الانتظار والتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي.

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  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    تضارب حول موقف نونيز

    يعتبر ملف المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، أحد أهم القضايا المعقدة في ميركاتو الهلال حتى الآن، بسبب الجدل المستمر حول إمكانية رحيله أو استمراره مع الفريق.

    العديد من الصحف التركية، أكدت أن طرابزون سبور اتفق على ضم اللاعب لموسم واحد على سبيل الإعارة، لمجاورة زميله السابق محمد صلاح بفريقه الجديد.

    ولكن صحيفة "الشرق الأوسط" قال إن تعثر المفاوضات مع ندياي، دفع المدرب سيموني إنزاجي لتأجيل فكرة رحيل داروين، خاصة بعد تألقه في المعسكر الإعدادي للفريق.

    وأشارت إلى أن إنزاجي لا يستبعد إمكانية الاعتماد على نونيز كجناح أيسر في الموسم الجديد، مع تواجد كريسينسيو سمرفيل على الجانب الأيمن وفي الهجوم كريم بنزيما.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    الوجهة الأقرب لمالكوم

    أصبح الجناح البرازيلي مالكوم، على أعتاب الرحيل عن صفوف الهلال، تمهيدًا لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن الزعيم في الموسم الجديد.

    وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن هناك عدة أندية استفسرت عن وضع مالكوم، وعلى رأسها الدرعية السعودي والسد القطري وفنربخشه التركي.

    ولكن وفقًا للمعطيات الحالية، يبدو أن الدرعية هو الأقرب لحسم الصفقة، حيث يرحب اللاعب بالانتقال إلى الفريق الصاعد حديثًا لدوري روشن، لكنه يشترط زيادة الحوافز المالية.

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  • أبو راسين إلى بلجيكا

    كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن انتقال حارس الهلال السابق أحمد أبو راسين، إلى صفوف نادي سينت ترويدن البلجيكي هذا الصيف.

    أبو راسين تدرج بالمراحل السنية في الهلال وترعرع داخل قلعة الزعيم وصولًا بالفريق الأول، ولكن النادي قام بتوجيه الشكر له عقب نهاية عقده.

    ومن جانبه، قرر اللاعب الشاب خوض تجربة مختلفة في قارة أوروبا، بالانتقال إلى سينت ترويدن المعروف بتبنيه المواهب الشابة وتطويرها في بلجيكا.

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  • تفاصيل اتفاقية ريف

    أكد ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال، أن عقد شركة "ريف" مع النادي تم توقيعه بزيادة 50% عن اتفاقية شركة جاهز.

    وأشار في تصريحات نشرها الإعلامي حمد الصويلحي، إلى وجود مكان واحد فقط على قميص الفريق مخصص لأي من الرعاة المحتملين.


  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty

    برشلونة يتفق مع كانسيلو

    أكدت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية، أن صفقة انتقال جواو كانسيلو إلى صفوف برشلونة أصبحت مسألة وقت، بعد اتفاق اللاعب على الانضمام لصفوف النادي الكتالوني بشكل دائم.

    وأضافت أن اللاعب سيرحل عن الهلال بشكل نهائي، على أن يوقع لبرشلونة لمدة موسمين، بوجود مؤشرات حول الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

  • حسم موقف هيرنانديز

    بجملة واحدة .. الهلال ينسف طموحات عملاق إيطاليا في خطف ثيو هيرنانديز!

    كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل ظهيره الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، مغلقًا الباب أمام محاولات الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه.

    ورغم التقارير التي ربطت اللاعب بالعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس، إلا أن"الزعيم" لا يبدو مستعدًا للتفريط في أحد ركائزه الأساسية بسهولة.

    أكدت التقارير الصحفية الأخيرة، أن انتقال ثيو هيرنانديز إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بات أمرًا مستبعدًا للغاية في الوقت الحالي، حيث ذكر الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر قناته على "يوتيوب" أن النجم الفرنسي صاحب الـ28 عامًا من غير المرجح أن ينضم إلى السيدة العجوزخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    وأشار إلى أن الهلال لم يعرض لاعبه الفرنسي للبيع من الأساس، ويعتبره من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في خطته للموسم الجديد، ورفع جملة واحدة في وجه هذه الأنباء "ثيو ليس للبيع".

    ويأتي هذا الموقف الصارم من الإدارة الزرقاء ليعكس رغبتها في الحفاظ على استقرار الفريق وتدعيم طموحاته المحلية والقارية في الموسم المقبل، خصوصًا أن اللاعب الفرنسي أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة المدرب الفنية.

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